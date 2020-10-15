СБУ спіймала на хабарі керівника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи

Посадовець вимагав 4 тисячі доларів у підлеглого за підвищення на посаді.

Служба безпеки України затримала на хабарі начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 4 тисячі доларів у підлеглого за підвищення по посаді. Для отримання грошей як посередника керівник залучив іншого працівника установи.", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці під час обшуків вилучили всю суму неправомірної вигоди. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні в Івано-Франківській області працівники Нацполіції затримали сімох директорів держпідприємств лісового господарства при спробі дати хабар правоохоронцю. За даними слідства, посадовці звернулись до правоохоронця із пропозицією щомісячно надавати йому грошову винагороду за невиявлення адміністративних та кримінальних правопорушень. Фігурантам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.