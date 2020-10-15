В Україні 45 населених пунктів під загрозою зриву початку опалювального сезону

В Україні 45 населених пунктів перебувають під загрозою зриву вчасного початку опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

"Впродовж тижня 10 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, однак ще 63 виробники тепла мають відповідну заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

В "Нафтогазі" зазначили, що найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ Луганської області — 56%, Дніпропетровської області — 71%, Кіровоградської області — 81%, Івано-Франківської області — 82%, Донецької області — 86%.

"Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли запобігати розвитку проблеми.Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 р. №867", - повідомили в групі.

У Нафтогазі зауважили, що захист громадян України під час опалювального сезону — надзвичайно важлива справа, тому НАК максимально йде назустріч усім сторонам цього процесу. При цьому розпочати подачу газу без вирішення проблем критичних боргів компанія не має юридичної можливості — це заборонено законодавством України.

Нагадаємо, Віталій Кличко доручив з 16 жовтня розпочати у Києві опалювальний сезон.

Також від завтра опалювальний сезон розпочинається і у Львові. Андрій Садовий заявив, що опалення могли увімкнути і раніше, але мешканці міста були категорично проти цього.