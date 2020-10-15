У п'ятницю в Києві прогнозують дощ і до +15 градусів

У п'ятницю, 16 жовтня, в Києві хмарно, вдень і вночі дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +13...+15 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України хмарно, вдень і вночі дощ, вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 градусів, удень +10...+15 градусів.
На півночі України хмарно, вдень і вночі дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +14...+16 градусів.
У центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +19...+22 градуси.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 градусів, удень +20...+23 градуси.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 градусів, удень +21...+23 градуси.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +22...+24 градуси.