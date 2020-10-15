У Миколаївському центрі, де лікують хворих на ковід, проводять обшук через ремонт

Керівник обласної організації партії "Наш край" заявив про тиск на їхню партію

У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань слідчі проводять обшук. Пресслужба обласної поліції повідомляє, що обшук проходить з метою вилучення офіційної документації через повідомлення про ремонт у медзакладі.

"У результаті моніторингу мережі інтернет було встановлено публікацію, в якій кандидат на місцевих виборах повідомив про виконання ремонтних робіт у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Так, за фактом публікації поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.160 КК України (надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією).

"У рамках розслідування сьогодні, 15 жовтня, поліцейські проводять обшук у медзакладі з метою вилучення офіційної документації для подальшого аналізу та дослідження", - додали в поліції.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на термін 5 років.

Керівник обласної організації партії "Наш край" Юрій Кормишкін заявив про тиск на їхню партію. За його словами, саме його підприємство зголосилося допомогти лікарні з ремонтом під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, 26 серпня обшуки провели у мерії Миколаєва.