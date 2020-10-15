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Курсант, який вижив в авіакатастрофі АН-26, вирішив продовжити навчання

Наразі В’ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсант, який вижив в авіакатастрофі АН-26, вирішив продовжити навчання
Фото: armyinform.com.ua

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В’ячеслав Золочевський, якому вдалося вижити після катастрофи військового літака Ан-26Ш, вирішив продовжити навчання у виші.

Про це він сказав у коментарі Армія Інформ.

"Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму", - розповів Золочевський.

Курсант подякував усім, хто переживав за його здоров’я, відвідував під час лікування у шпиталі й підтримував його та родину.

Наразі В’ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Золочевському вручили медаль "За військову службу Україні", якою він нагороджений указом президента від 6 жовтня. Нагороду курсантові передав голова військового вишу генерал-майор Олександр Туринський.

Фото: armyinform.com.ua

Нагадаємо, в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському - вдалося вижити. За його словами, до останнього моменту паніки на борту не було.

Ще один курсант - Віталій Вільховий - 26 вересня помер у госпіталі від опіків після падіння Ан-26Ш. 30 вересня його поховали на батьківщині - у селі Волиця Сокальського району на Львівщині.

6 жовтня у Харкові попрощалися із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом. Після прощання тіла 25 офіцерів і курсантів доправили у рідні міста та села для поховання.

ДБР розглядало чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарата, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів. Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску.

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