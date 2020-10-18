В "Слузі Народу" хочуть проголосувати за закон про референдум до кінця 2020

Законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, який подав президент України Володимир Зеленський, монобільшість ухвалить в другому читанні і в цілому до кінця 2020 року.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Качура.

"Зараз Венеціанська комісія висловила свої зауваження, ми вносимо необхідні зміни між першим і другим читанням, і на друге читання виносимо в зал. І, я думаю, що з наступного року народ України вже матиме прямий інструмент народовладдя через референдум", - сказав Качура.

За його словами, закон про референдум буде "однозначно проголосований" і запрацює вже з початку наступного року.

Качура зазначив, що Рада 9-го скликання затягла з прийняттям даного законопроєкту. Фракція "Слуга народу" пообіцяла, що документ буде проголосований одним з перших. Така затримка, зазначив Качура, пов'язана з тим що в текст законопроєкту було внесено багато правок.

Качура зауважив, що однією з норм законопроєкту є можливість скасовувати інші закони. Зокрема закон надасть право громадянам України за результатами референдумів скасовувати вже прийняті парламентом закони. Водночас референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Нагадаємо, 14 жовтня Дмитро Разумков допустив, що Рада ухвалить закон про референдум у листопаді. За його словами, цей документ є пріорітетним. У першому читанні парламент підтримав цей документ у червні.