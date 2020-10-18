Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Єлизавета II помилувала засудженого за вбивство чоловіка, який минулоріч бивнем нарвала зупинив терориста
Єлизавета II помилувала засудженого за вбивство чоловіка, який минулоріч бивнем нарвала зупинив терориста
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
ГоловнаПолітика

В "Слузі Народу" хочуть проголосувати за закон про референдум до кінця 2020

Фракція "Слуга народу" пообіцяла, що документ буде проголосований одним з перших.

В "Слузі Народу" хочуть проголосувати за закон про референдум до кінця 2020
Фото: Эскандер Ганиев

Законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, який подав президент України Володимир Зеленський, монобільшість ухвалить в другому читанні і в цілому до кінця 2020 року.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Качура.

"Зараз Венеціанська комісія висловила свої зауваження, ми вносимо необхідні зміни між першим і другим читанням, і на друге читання виносимо в зал. І, я думаю, що з наступного року народ України вже матиме прямий інструмент народовладдя через референдум", - сказав Качура.

За його словами, закон про референдум буде "однозначно проголосований" і запрацює вже з початку наступного року.

Качура зазначив, що Рада 9-го скликання затягла з прийняттям даного законопроєкту. Фракція "Слуга народу" пообіцяла, що документ буде проголосований одним з перших. Така затримка, зазначив Качура, пов'язана з тим що в текст законопроєкту було внесено багато правок.

Качура зауважив, що однією з норм законопроєкту є можливість скасовувати інші закони. Зокрема закон надасть право громадянам України за результатами референдумів скасовувати вже прийняті парламентом закони. Водночас референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Нагадаємо, 14 жовтня Дмитро Разумков допустив, що Рада ухвалить закон про референдум у листопаді. За його словами, цей документ є пріорітетним.  У першому читанні парламент підтримав цей документ у червні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також