В Україні стартує проєкт від Національного університету Сингапуру "Школа державної політики Лі Куан Ю"

23 жовтня стартує онлайн-курс «Державне управління та лідерство в епоху інновацій» від Національного університету Сингапуру "Школа державної політики Лі Куан Ю".

Впродовж 4-х модулів на вас чекає 8 лекцій по 1,5 години у реальному часі на платформі вебсемінару Zoom, під час яких лектори презентуватимуть практичні кейси сучасних днів. Так, наприклад, Джеймс Крабтрі, який працював багаторічним кореспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times тощо, розкаже як Сингапур комунікує про ситуацію з Covid-19 зі своїми громадянами.

Під час навчання ви матимете можливість поспілкуватися з топовими спікерами легендарного університету; набути політичного, адміністративного та аналітичного досвіду, необхідного для формування політики; зрозуміти тонкощі управління політичною турбулентністю та управління інституційними змінами;

опанувати особливості комунікації при здійсненні державної політики.

UIF забезпечить переклад курсу українською мовою. По закінченню курсів кожен учасник отримає освіту світового рівня та диплом міжнародного зразка. Також учасники матимуть доступ до особистого кабінету на сайті школи. Вони зможуть там знайомитись з безліччю цікавих матеріалів, ставити питання лекторам тощо.

Усі охочі можуть потрапити на навчання прямо зараз. Для цього достатньо заповнити заявку на сайті: https://singapore-school.com.ua/?fbclid=IwAR0j0iDXsNnUWygFt43Wr6j-J33cX8ccKsMSOfbazJoRcEXoeUyxaPeSmuQ.