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У Києві до тепла підключили об’єкти соціальної інфраструктури і майже половину будинків

Повний запуск системи опалення триватиме близько тижня.

У Києві до тепла підключили об’єкти соціальної інфраструктури і майже половину будинків
Фото: facebook/Кличко - мер

У Києві об’єкти соціальної інфраструктури і майже половина житлових будинків вже підключені до тепла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Київ із п’ятниці, 16 жовтня, розпочав опалювальний сезон. Сьогодні тепло вже отримують соціальні об’єкти – лікарні, школи, садочки, інші установи соціальної інфраструктури. Також тепло подали вже у майже половину житлових будинків столиці. Найбільше підключених будинків сьогодні – в Голосіївському, Дніпровському, Печерському та Святошинському районах. Нагадаю, що на повний запуск централізованої системи опалення – протяжністю в 2,7 тисячі кілометрів до майже 12 тисяч будинків – місту потрібно приблизно тиждень. Тому ми поступово подаємо теплоносій. І якщо виникають проблеми, оперативно їх усуваємо», – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що слідкувати за тим, аби в оселях киян було тепло, тепер буде Міська житлово-комунальна інспекція. Також інспектори перевірятимуть, як комунальні служби реагують на скарги від мешканців столиці.

«Хочу зазначити, що у вересні, під час підготовки до опалювального сезону, інспекція здійснила понад 400 перевірок. За їх результатами вже усунули багато недоліків», – повідомив Віталій Кличко.

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