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Шмигаль закликав регіони надати пропозиції про мобільні госпіталі та розширення ліжкового фонду

Прем'єр заявив, що до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню.

Шмигаль закликав регіони надати пропозиції про мобільні госпіталі та розширення ліжкового фонду
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді закликав регіони надавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду для хворих на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню", - сказав глава уряду.

Шмигаль також доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської МДА проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Прем'єр додав, що за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області. 

Нагадаємо, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в медичних закладах, призначених для лікування пацієнтів із коронавірусом, перебувають 22 977 людей.

Учора Максим Степанов у Верховній Раді озвучив план дій відповідно до різних рівнів небезпеки коронавірусу для медичної системи. За найгіршим із сценаріїв, якщо щоденна кількість нових інфікованих буде близько 20 000, лікарям доведеться обирати, кому надавати допомогу.

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