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Саша Барон Коен розіграв Руді Джуліані для зйомок другої стрічки "Борат"

Джуліані зняли на відео, коли той лежав на ліжку з руками усередині своїх штанів у присутності акторки, яка вдавала з себе тележурналістку.

Саша Барон Коен розіграв Руді Джуліані для зйомок другої стрічки "Борат"
Фото: Amazon Prime

Британський комік та режисер Саша Барон Коен розіграв адвоката американського президента Руді Джуліані, таємно знявши його у продовженні своєї стрічки "Борат".

Колишній мер Нью-Йорка та особистий помічник Дональда Трампа був знятий на відео під час того, як він лежав на ліжку з руками усередині своїх штанів у присутності акторки, яка вдавала з себе тележурналістку. Ця дівчина є героїнею стрічки про Бората та грала його доньку, пише The Guardian

Розіграш полягає в тому, що Коен, який грає Бората, та його кінематографічна донька, прийшли нібито на інтерв'ю з Джуліані, себто він вважав їх справжньою знімальною групою. Насправді ж таким чином знімався епізод для фільму "Борат".

"Журналістка" після інтерв'ю про ситуацію з коронавірусом перемістилася з Джуліані в спальню готельного номеру адвоката Трампа і запропонувала йому випити. Готельний номер був оснащений прихованими камерами.

Дівчина сховала мікрофон, після чого Джуліані показують з розстібнутою сорочкою та рукою в штанях. Раптово їх перервав Барон Коен - він вбіг до кімнати та заявив Джуліані: "Їй 15. Вона надто стара для вас".

Зазначається, що представники Джуліані не дали The Guardian коментарів щодо цієї ситуації.

Інформація про цей інцидент з'явилася ще у липні, коли Джуліані викликав поліцію і заявив, що до нього увірвався дивно вбраний чоловік.

"Це було рожеве бікіні з мереживом під напів прозорим верхом у сіточку, це виглядало абсурдно. У нього була борода, голі ноги", - розповідав Джуліані.

Нагадаємо, у липні Руді Джуліані оприлюднив відео про корупцію, яке проілюстроване картою України без окупованого Росією Криму. У ньому Джуліані розповідає про корупцію у Демократичній партії, а також про те, що Україна виявила зникнення $5,3 млрд іноземної допомоги, але тодішня Адміністрація Барака Обами заблокувала будь-яке розслідування з цього приводу.

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