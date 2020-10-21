У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
ГоловнаСвіт

У музеях Берліна трапився масштабний акт вандалізму

На території Музейного острова у німецькій столиці невідомі пошкодили щонайменше 70 пам’яток.

У музеях Берліна трапився масштабний акт вандалізму
Пергамський музей
Фото: inexhibit.com

У музеях Берліна стався один з найбільших актів вандалізму в історії післявоєнної Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда"

У німецькій столиці невідомі пошкодили щонайменше 70 пам’яток на території Музейного острова.

Серед пошкоджених експонатів – єгипетські саркофаги, скульптури та картини митців ХІХ століття. Вандали залили маслянистою рідиною 70 експонатів у Пергамському музеї, Старій Національній галереї та Новому музеї. Інформація про інциденти в музеях стала відома ще на початку жовтня, однак публічно її ще не поширювали. 

Поліція Берліна і Фонд прусської культурної спадщини підтвердили журналістам факти вандалізму. Наразі проводять розслідування і з’ясовують мотиви нападників.

Нагадаємо, влітку вандали намагалися пошкодити скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору.

Пам’ятник демонтували для реставрації й у вересні повернули до експозиції музею.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також