У музеях Берліна трапився масштабний акт вандалізму

На території Музейного острова у німецькій столиці невідомі пошкодили щонайменше 70 пам’яток.

У музеях Берліна стався один з найбільших актів вандалізму в історії післявоєнної Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У німецькій столиці невідомі пошкодили щонайменше 70 пам’яток на території Музейного острова.

Серед пошкоджених експонатів – єгипетські саркофаги, скульптури та картини митців ХІХ століття. Вандали залили маслянистою рідиною 70 експонатів у Пергамському музеї, Старій Національній галереї та Новому музеї. Інформація про інциденти в музеях стала відома ще на початку жовтня, однак публічно її ще не поширювали.

Поліція Берліна і Фонд прусської культурної спадщини підтвердили журналістам факти вандалізму. Наразі проводять розслідування і з’ясовують мотиви нападників.

Нагадаємо, влітку вандали намагалися пошкодити скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору.

Пам’ятник демонтували для реставрації й у вересні повернули до експозиції музею.