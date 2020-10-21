Трамп має банківський рахунок у Китаї, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має рахунок у китайському банку, що належить контрольованій ним компанії.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Трамп близько 10 років намагався налагодити бізнес у Китаї, але без особливих успіхів, і мав офіс у Китаї та співпрацював з контрольованою урядом компанією, вже балотуючись на президента США.

Китайський рахунок президента контролюється компанією Trump International Hotels Management L.L.C. Згідно з податковою звітністю, за 2013-2015 роки компанія сплатила в Китаї податків на суму $188 561.

Також Трамп має рахунки у Великій Британії та Ірландії. Вони утримуються компаніями, що займаються гольфом. Вони щорічно звітують про мільйонні прибутки. Trump International Hotels Management, що працює в Китаї, при цьому прозвітувала лише про кілька тисяч доларів.

На запит журналістів у компанії пояснили, що рахунок у китайському банку відкрили для того, щоб сплачувати там податки, пов’язані зі справами у Китаї, але офіси її розміщені у США.

"У нас так і не відбулося угод, транзакцій чи іншої діяльності з 2015 року, офіс фактично не діяв. Хоча банківський рахунок залишається відкритим, він ніколи не використовувався для інших цілей", - пояснив юрист Trump International Hotels Management.

Нагадаємо,торгова війна між США і Китаєм триває з 2018 року, вона почалася після того, як Трамп збільшив мита на низку китайських товарів - Пекін відповів дзеркально. За п'ять місяців 2019 року обсяг торгівлі між країнами скоротився на 14,6% порівняно з попереднім роком. Востаннє США підвищили мита у вересні 2019 - з 10 до 15%, тоді це торкнулося товарів на $300 млрд.

У грудні 2019 Трамп попросив Світовий банк не видавати кредитів Китаю.