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Міністри сільського господарства країн ЄС домовилися про аграрну реформу

Кожна з держав має погодити мінімум 20% сільськогосподарських виплат за участь фермерів в екологічних програмах.

Міністри сільського господарства країн ЄС домовилися про аграрну реформу
Фото: EPA/UPG

Міністри сільського господарства країн Європейського Союзу погодилися на проведення масштабної аграрної реформи і підтримали компромісну пропозицію Німеччини, яка головує в Раді ЄС.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер уточнила, що мова йде про "системні зміни" в галузі.

"Ми демонструємо, що більш амбітні плани в галузі екології та захисту клімату йдуть пліч-о-пліч з продовольчою безпекою і необхідною підтримкою в галузі доходів для компаній", - підкреслила Клекнер.

Згідно з досягнутими домовленостями, фермери повинні дотримуватися вищих, ніж нині екологічних стандартів. Крім того, дрібні сільгоспвиробники підлягатимуть спрощеному контролю, "який дозволить знизити адміністративне навантаження і в той самий час забезпечить їх внесок у досягнення екологічних і кліматичних цілей".

Також кожна країна ЄС повинна погодити мінімум 20% прямих виплат за участь фермерів в екологічних програмах. Щоб ці кошти не були втрачені, передбачена дворічна "фаза навчання". Протягом неї зазначені кошти можуть бути залучені за дотримання інших критеріїв.

Аграрні витрати - одна з найбільших статей бюджету ЄС, протягом наступних семи років на ці цілі виділять 387 млрд євро. Німеччині із цієї суми належать 42 млрд євро.

Зазначимо, що цього року фермери ФРН неодноразово виходили на акції протесту. Це пов'язано, зокрема, з тим, що багато агропідприємств, які виробляють екологічно чисту продукцію, змушені знову переходити на звичайні стандарти, тому що не отримують допомоги від держави.

Нагадаємо, у січні в Брюсселі було підписано угоду, згідно з якою Євросоюз виділить Україні 26 млн євро на підтримку сільського господарства.

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