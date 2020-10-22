У ЗСУ ще 129 людей захворіли на коронавірус

Усього в армії на COVID-19 хворіють 1190 осіб, одужали 3479, 14 людей померли.

У Збройних силах України за минулу добу виявили 129 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 129 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 26 осіб", - йдеться в повідомленні.

Усього в армії на коронавірус хворіють 1190 осіб, одужали 3479. 14 людей померли.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебувають 439 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких минає ізоляція в найближчі три доби – 90 осіб.

Нагадаємо, сьогодні в Україні новий рекорд - 7 053 випадки коронавірусу за добу. Померли 116 людей. Одужали 2 679 пацієнтів. Найбільше випадків коронавірусної інфекції зафіксували в Києві (631), Харківській (627) і Одеській (600) областях.

У ВООЗ прогнозують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.