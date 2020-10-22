МВС: за добу коронавірус виявили у 434 правоохоронців

У Київському гарнізоні завантажено вже 97% ліжкового фонду.

За добу, 22 жовтня, у системі Міністерства внутрішніх справ коронавірусну хворобу діагностували 434 правоохоронцям.

Про це інформує пресцентр МВС.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано: у Дніпропетровській (+67), Запорізький (+36), Хмельницький (+22) областях та у Києві (+43).

"З початку пандемії 340 тисяч працівників системи МВС перебувають на передовій боротьби з хворобою. За цей час захворіло 10 196 правоохоронців, одужало - 9 395, померло - 26", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медичні заклади системи МВС у 24 областях завантажені на 50-90%, залежно від регіону. В Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду становить 97%.

Нагадаємо, на початку жовтня очільник МВС Арсен Аваков попросив ще 1,9 мільярда з антиковідного фонду на доплати поліцейським.