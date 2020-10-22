ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МВС: за добу коронавірус виявили у 434 правоохоронців

У Київському гарнізоні завантажено вже 97% ліжкового фонду.

За добу, 22 жовтня, у системі Міністерства внутрішніх справ коронавірусну хворобу діагностували 434 правоохоронцям.

Про це інформує пресцентр МВС.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано: у Дніпропетровській (+67), Запорізький (+36), Хмельницький (+22) областях та у Києві (+43).

"З початку пандемії 340 тисяч працівників системи МВС перебувають на передовій боротьби з хворобою. За цей час захворіло 10 196 правоохоронців, одужало - 9 395, померло - 26", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медичні заклади системи МВС у 24 областях завантажені на 50-90%, залежно від регіону. В Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду становить 97%.

Нагадаємо, на початку жовтня очільник МВС Арсен Аваков попросив ще 1,9 мільярда з антиковідного фонду на доплати поліцейським.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також