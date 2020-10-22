Бразилія скасувала угоду про закупівлю китайської вакцини від COVID-19

Президент заявив, що "бразильці не будуть нічиїми піддослідними кроликами".

Президент Бразилії Жаїр Болсонару скасував угоду, укладену МОЗ країни про закупівлю вакцини від COVID-19, розробленої в Китаї.

"Бразильці не будуть нічиїми піддослідними кроликами. Ось чому я прийняв рішення не купувати цю вакцину", - написав він у Facebook.

Міністерство охорони здоров'я Бразилії на цьому тижні заявило, що у китайської компанії SinoVac Biotech будуть закуплені 46 млн доз вакцини CoronaVac. Поставки повинні були початися в січні 2021 року, інформує Інтерфакс-Україна.

Раніше навколо вакцини CoronaVac, розробленої китайською компанією SinoVac Biotech, розгорілися серйозні баталії. Тоді як президент країни Жаїр Болсонару був проти її використання, надаючи перевагу оксфордській розробці, губернатор штату Сан-Паулу Жоау Доріа, навпаки, просував угоду між компанією SinoVac і бразильським НДІ "Бутантан", яка передбачає тестування та виробництво цієї вакцини в Сан-Паулу. Також Бразилія раніше домовилася купити 100 млн доз оксфордської вакцини.

Напередодні стало відомо, що у Бразилії в ході клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої AstraZeneca і Оксфордським університетом, помер один з добровольців. Федеральний університет Сан-Паулу, який допомагає координувати третю фазу клінічних випробувань у Бразилії, окремо повідомив, що доброволець був бразильцем, але не сказав, де він жив.

Бразилія стала однією з найбільш постраждалих від епідемії COVID-19 країн світу. Там виявлено 5,3 млн випадків зараження, 155 тис. людей померли.