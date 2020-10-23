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У ЗСУ за добу на коронавірус захворіли ще 143 людини

Всього в армії на COVID-19 хворіє 1262 людини.

У ЗСУ за добу на коронавірус захворіли ще 143 людини
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України за минулу добу зафіксували 143 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 143 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 29 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 1262 людини.

З ЗСУ додали, що за час пандемії одужало – 3550 осіб, летальних випадків – 14. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 381 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 40 осіб.

Нагадаємо, вчора в армії на коронавірус захворіло 129 людей, позавчора - 131.

Також сьогодні в Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Одужали за добу 2 680 пацієнтів. Таким чином Україна піднялася на 23 місце серед країн за поширенням коронавірусу, посунувши Пакистан на 24 сходинку.

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