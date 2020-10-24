У Франції підтвердили понад мільйон випадків інфікування коронавірусом

З 24 жовтня у 54 департаментах Франції зі 101 діє режим комендантської години.

Кількість інфікованих коронавірусом у Франції перевищила мільйон.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров’я, передає Укрінформ.

За даними відомства, за минулу добу в країні зафіксовано 42 032 нових випадки інфікувань коронавірусом; 184 особи померли від COVID-19.

Загалом від початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалися 1 041 075 людей, 34 508 із них померли.

З 24 жовтня у 54 департаментах Франції зі 101 діє режим комендантської години. 42 млн населення підпали під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.

Такий режим стосується й найбільших міст - столиці Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.

Уряд Франції планує продовжити надзвичайний санітарний стан у зв’язку з пандемією до 16 лютого 2021 року.

Як повідомляли, 23 жовтня у Польщі зафіксували найвищу добову смертність від початку епідемії. З 24 жовтня всю територію країни оголосили червоною зоною.

Раніше в жовтні позначку в 1 млн випадків зараження подолала інша західноєвропейська країна - Іспанія.

За даними сайту worldometers, Франція сьома у світі за кількістю випадків інфікування коронавірусом країна. На шостому місці Аргентина з 1 069 368 підтверджених випадків ковіду, на п’ятому - Іспанія, де виявлено 1 110 372 інфікованих. Росія з майже 1,5 млн інфікувань на четвертій сходинці.

Лідери за кількістю заражень - США (8,7 млн), Індія (7,8 млн) і Бразилія (5,3 млн).

23 жовтня Україна обійшла Пакистан за кількістю хворих на ковід і вийшла на 23-тє місце у світі.