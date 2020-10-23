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Повернення Росії до ПАРЄ підірвало довіру до організації, - Кулеба

Окрім того, такий крок спричинив кризу довіри в рамках Організації.

Повернення Росії до ПАРЄ підірвало довіру до організації, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та Європі.

Про це він заявив у ході телефонної розмови з Генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

"Дмитро Кулеба вчергове підкреслив, що безумовне повернення делегації РФ до ПАРЄ спричинило кризу довіри в рамках Організації, підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та Європі загалом", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

Зазначається, що сторони в ході бесіди обговорили перспективи подальшої взаємодії між Україною і Радою Європи.

Нагадаємо, замість осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи вирішено провести розширене засідання установчого комітету.

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