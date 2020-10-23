У Білорусі скасували "мегамітинг" на підтримку Лукашенка

У Білорусі скасували "мегамітинг" на підтримку Олександра Лукашенка. Серед причин називають складну епідеміологічну ситуацію та міркування безпеки.

Про це пише білоруське "Радіо Свобода".

"Ми брати участь не будемо. Організаторами заявляються профспілки, профспілки оформляли на себе дозвіл, треба питати в них", - заявили в громадському об'єднанні "Белая Русь".

Штаб-квартира Федерації профспілок Білорусі поки що не підтвердила інформацію про скасування мітингу, який анонсувався в багатьох містах.

Державний ЗМІ Білорусі тим часом пише, що Лукашенко не підтримував ідею проведення провладного мітингу "з міркувань безпеки", бо на нього нібито збиралися приїхати 200-300 тисяч людей.

"Це буде колапс. Ми паралізуємо цілий Мінськ", - заявив Лукашенко.

"Радіо Свобода" зазначає, що є інформація про те, що люди з регіонів відмовляються їхати на провладну акцію, тож не вдається зібрати потрібну кількість мітингувальників.

Планувалося, що провладний мітинг почнеться 25 жовтня о 14 годині біля стели "Мінськ - місто-герой", а учасники мають пройти пішки до площі Незалежності, де перед ними виступить Лукашенко.

Нагадаємо, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська дала Олександру Лукашенку 13 днів на те, щоб він залишив президентський пост і звільнив усіх політв'язнів. Цей термін саме збігає 25 жовтня.

За словами Тихановської, якщо Лукашенко мирно не передасть владу до того часу, Білорусь охопить загальний страйк.

У вересні в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії безпеки в разі мирної передачі влади. За її словами, думка всіх білорусів має враховуватися в цьому питанні.

Згодом вона запропонувала в разі зміни влади в країні надати Олександру Лукашенку імунітет від переслідувань. Тихановська наголосила, що не може пробачити Лукашенку його злочини, але усвідомлює, що імунітет повинен стати частиною переговорів про передачу влади.

Учора до Мінська прибув глава служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. На зустрічі з Лукашенком Наришкін передав Лукашенкові "привіт від Володимира Володимировича" Путіна і подякував за організацію в Мінську засідання колегії двох спецслужб.