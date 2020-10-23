Дебаты Трампа и Байдена. Без плана для Украины

Впрочем, среди обсуждаемых тем оппоненты всё же затронули вопрос безопасности Украины и противодействия России. И знаете что? Ответ их показал, что ни Трамп, ни Байден не знают как и, быть может, не собираются решать проблему с российской агрессией. У них попросту нет плана относительно противодействия экспансии РФ на украинском направлении .

Можно было бы рассказывать о самых запоминающихся моментах теледебатов Трампа и Байдена, кратко описать, что же они сказали относительно борьбы с коронавирусом , восстановления экономики, климатических изменений, миграции и проблем с расовой дискриминацией . Однако всё это – внутриполитические темы, которые волнуют американца, но не украинца.

Многое будет зависеть от того, как проголосуют «колеблющиеся штаты»: ведь команды обоих претендентов на высший государственный пост максимально мобилизовали своего избирателя. Теперь решающее слово за теми, кто сомневается. Есть ещё один избиратель, многими неучтённый, – скрытый сторонник политики Трампа. Сколько таких людей – тех, кто не говорит о своих симпатиях к действующему президенту США и кого не учитывают социологи – не знает никто. Посему напряжение будет сохраняться до объявления результатов, а, быть может, и после этого.

Завершились последние, вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Спустя десять дней, 3 ноября, американцы изберут на четыре года лидера своей страны . Пока спрогнозировать исход голосования невозможно, невзирая на различные рейтинги, которые в большинстве своем отдают предпочтение второму из названных кандидатов. Тем не менее, как показали выборы 2016 года, социологи ошибаются .

Фото: EPA/UPG

Кто-то вспомнит о недавно выпущенном документе – «Видении Джо Байдена дальнейших взаимоотношений Америки и Украины», где ничего нет, кроме общих фраз о борьбе с коррупцией, восстановлении Донбасса и поставке ВСУ летального оружия.

Мы же ещё в состоянии вспомнить, что было в 2014 году, когда был захвачен Крым и часть территории Донбасса: тогда США ввели – как показывает опыт предыдущих практически семи лет – малоэффективные санкции в отношении РФ, не смогли убедить ЕС отказаться от политики умиротворения, сделали вид, что забыли о международных гарантиях безопасности, которые были прописаны в часто упоминаемом в последнее время документе – Будапештском меморандуме.

Как в те времена отмечал ныне покойный сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн: «Украинцев убивают, а мы отправляем им одеяла и еду. Одеяла не годятся против русских танков». И это, кстати, тот аргумент, который в отношении Байдена и его руководителя, президента Обамы, использовал Трамп в финальных дебатах: «Пока он (Байден, – LB.ua) продавал подушки и простыни, я продавал в Украину противотанковое оружие… Нет никого более жесткого в отношении России, чем Дональд Трамп».

Фото: Макс Требухов Броневики 'Варта' с установленными на них американскими системами Javelin во время парада на День Независимости в Киеве

Конечно, всё это утрировано: ведь украинская армия получала во времена Обамы и беспилотники, и котрбатарейные радары, и целевые транспортные средства, и медикаменты. Но этого было мало. Равно как и сейчас, во времена Трампа, мало противотанкового оружия, усиления присутствия в черноморском регионе и улучшенного воздушного наблюдения. Хотя это гораздо лучше, чем «одеяла и простыни». Но украинцев всё равно убивают, а Россия не ослабляет, а наоборот – усиливает своё присутствие в Украине (как политически, так и экономически).

Спустя шесть – семь лет российско-украинского противостояния наша страна так и не получила той поддержки, которую оказывают США Южной Корее, Японии или даже Тайваню. Хотя эта поддержка – как финансовая, так и военная – явно направлена на сдерживание Китая (впрочем, и милитаризации вышеперечисленных стран и образований, – LB.ua). Притом Россия наряду с КНР в стратегии национальной безопасности США признаны соперничающими странами.

Когда на вопрос об очередном российском вмешательстве в американскую избирательную кампанию Трамп и Байден спорят, кого из них Путин боится более всего на посту президента, когда вице-президент времён Обамы говорит, что Россия – равно, как и Китай и с Ираном – «заплатит за свои действия высокую цену», всё это выглядит очень смешно. Россия ничего не заплатила и даже не собирается этого делать. Ей всё равно, кто будет главой Белого дома. Для Москвы главное, чтобы в Вашингтоне был бардак, чтобы Соединённые Штаты захлебнулись во внутреннем политическом дерьме. Для Кремля главное – хаос на Капитолийских холмах, беспорядки на улицах американских городов и радикализация общества. Потому что всё это – прямой путь к изоляционизму, к отходу от выполнения роли мирового полицейского.

Фото: EPA/UPG

А тем временем мы видим, как в отношении России продолжает действовать – в разных её формах и проявлениях – политика умиротворения с элементами «перегрузки». При этом в Вашингтоне делали и продолжают делать вид, что не видят ползущего наступления РФ в Украине, Беларуси, Грузии и в других постсоветских странах. В США полагают, что «русский мир» заканчивается в Одессе. Для России он завершается в Ужгороде и дальше – там, куда Москве позволят добраться.

И всё это очень далеко для Трампа, который даже не помнит того, как называется тот злополучный полуостров в Чёрном море, который оккупировала Россия, и для Байдена, который даже не может связать воедино простую комбинацию: война предполагает распространение коррупции, и наоборот.

Кстати, о коррупции. Странно слышать о коррупции в Украине от двух кандидатов в президенты, первому из которых американские СМИ вменяют в вину уход от уплаты налогов и ведение бизнеса в странах – соперниках, а второму –покрывательство различных финансовых махинаций, якобы произошедших в России и в Украине. На финальных дебатах, кстати, этому отвели непомерно много времени.

Фото: EPA/UPG Люди собираются перед зданием Университета Бельмонт в Нэшвилле, где проходят последние президентские дебаты, штат Теннесси, США, 22 октября 2020 г.

Однако мало кто говорит о самом значимом: американская политика в отношении Украины привела в том числе к тому, что ко власти в стране пришла команда во главе с Зеленским. Ведь все эти безмерные наблюдательные советы, война за антикоррупционную вертикаль, фиктивные гражданские организации и, как следствие, ещё более глубокое проникновение российского капитала в тело нашей страны, даже усугубившееся желание ещё больше уворовать – результат всех этих мнимых похвал со стороны двух последних президентских администраций США. Потому что нельзя хвалить коррупционера только потому, что это – наш коррупционер. Вот почему смешны все эти специальные планы для Украины, где на первом месте коррупция, но не война, коррупция, а не Россия.

Вывод финальных президентских дебатов Трампа и Байдена для украинцев предельно прост: кто бы ни стал президентом США на последующие четыре года, вопрос войны с Россией мы будем разрешать сами. Бороться с казнокрадством – тоже сами. Да и страну воссоздавать фактически с нуля нам также придётся самостоятельно. Ни дядюшка Джо, ни дядюшка Дональд нам в этом не помогут.