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Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії

Сноуден знаходиться в Росії з літа 2013 року і поки не планує подавати документи на громадянство.

Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії
Фото: EPA/UPG

Колишній співробітник Агентства національної безпеки  і Центрального розвідувального управління США Едвард Сноуден отримав постійну посвідку на проживання в Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Сьогодні міграційні служби РФ видали Сноудену право на дозвіл на проживання в Росії на безстроковій основі", - розповів адвокат американця Анатолій Кучерена.

За його словами, отримання безстрокової посвідки стало можливим після змін у російському міграційному законодавстві в 2019 році, а відповідна заява Сноудена була подана ще у квітні.

"Такий тривалий розгляд нашого звернення ми пов'язуємо з певними труднощами в роботі держорганів, викликаними обмеженнями через пандемію", - вказав далі Кучерена.

Адвокат також зазначив, що Сноуден знаходиться в Росії з літа 2013 року і поки не планує подавати документи на отримання громадянства.

Нагадаємо, у червні 2013 року Сноуден передав журналістам газет The Washington Post і The Guardian інформацію про масштабні стеження, якими займалася АНБ. Потім він вилетів в Гонконг, а звідти - в Москву, де понад місяць перебував в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво" у зв'язку з тим, що США анулювали його паспорт.

Пізніше Росія надала Сноудену тимчасовий притулок, а в 2014 році він отримав в РФ дозвіл на проживання терміном на три роки, який згодом був продовжений до 2020 року.  На початку лютого Сноуден заявив, що має намір продовжити термін дозволу на перебування в Росії, дія якого закінчується у квітні.

У США Сноудена звинувачують у розголошенні секретної інформації. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі. Він просив експрезидента Барака Обаму про помилування. Після обрання президентом Дональда Трампа, Сноуден не відкидав імовірності екстрадиції в США.

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