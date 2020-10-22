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У справі про вбивство вчителя у Франції відкрито провадження проти 7 осіб

Національна антитерористична прокуратура Франції підозрює у причетності до вбивства двох школярів і батька школярки.

У справі про вбивство вчителя у Франції відкрито провадження проти 7 осіб
Фото: nbcnews.com

Національна антитерористична прокуратура Франції відкрила провадження проти сімох підозрюваних у справі про вбивство вчителя Самюеля Паті в передмісті Парижа

Про це пише Німецька хвиля.

Підозрюваних, зокрема, звинувачують у пособництві у вбивстві з терористичним підґрунтям.

Серед підозрюваних - 14-річний і 15-річний школярі, яких звинувачують у наданні нападнику за грошову винагороду інформації про ім’я вчителя й адресу школи. 

У причетності до вбивства також підозрюють батька школярки, який розкритикував Паті за карикатури на пророка Мухаммеда і закликав до дій проти вчителя. Окрім того, чоловік контактував із нападником у день скоєння злочину.

Раніше французька поліція взяла під варту дев’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до вбивства вчителя.

Нагадаємо, 16 жовтня у передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування. 

Свідки розповіли, що перед нападом терорист нібито прокричав "Аллах акбар".

Антитерористична прокуратура Франції встановила, що вбивство скоїв 18-річний чеченець Абдулах А., який народився в Москві.

Хлопець прибув до Франції разом зі своїми батьками, які отримали статус біженців десять років тому. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

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