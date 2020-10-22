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У Білорусі заявили про зникнення відомого поета

Згодом Строцева знайшли у списках затриманих у СІЗО на Окрестіна.

У Білорусі заявили про зникнення відомого поета
Дмитро Строцев
Фото: facebook.com/pencentre

Вранці 21 жовтня у столиці Білорусі Мінську зник відомий поет Дмитро Строцев.

Про це написала з посиланням на його дружину повідомив Білоруський ПЕН-центр.

"Ми з Дімою розійшлися біля будинку близько 11:00. Після цього ніхто не зміг з ним зв’язатися. По рлботі на зв'язок сьогодні ні з ким не вийшов. Всі телефони не відповідають, в мережі його немає", - цитує ПЕН-центр слова Ані Строцевої.

Згодом у телеграм-каналі "Наша Ніва" повідомили, що Строцева знайшли у списках затриманих у СІЗО на Окрестіна.

МВС Білорусі заявило про 280 затриманих під час протестів у неділю, 18 жовтня.

Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради.

Раніше повідомляли, що силовикам у Білорусі дозволять застосовувати проти мітингувальників бойову зброю.

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