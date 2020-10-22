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У Таїланді скасували надзвичайний стан, запроваджений через протести

Протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністра країни та обмеження повноважень короля.

Уряд Таїланду 22 жовтня ухвалив рішення про скасування надзвичайних заходів, запроваджених тиждень тому, щоби зупинити тривалі протести проти прем’єр-міністра та монарха країни.

Фото: EPA/UPG

Про це інформує Reuters.

"Поточна жорстока ситуація, яка призвела до оголошення надзвичайного стану, поліпшилася, і урядовці та державні установи можуть виконувати свою роботу", - йдеться у повідомленні, опублікованому в офіційному Королівському віснику.

Понад тиждень у столиці Таїланду, Бангкоку, десятки тисяч людей виходили на протест. 14 жовтня протестувальники зібралися біля Монумента демократії і рушили ходою до Будинку уряду Таїланду в Бангкоку. Вони вимагали відставки прем'єр-міністра країни Прают Чан-Оча та обмеження повноважень короля, передає Радіо Свобода.

15 жовтня в країні запровадили режим надзвичайного стану, що забороняв збори групами більше ніж п'ять осіб. Представники поліції почали розгін протестувальників, затримали десятки активістів та лідерів протесту. У день мітингувальники також зіткнулися з кортежем членів королівської родини, який проїжджав повз мітинг у Бангкоку. Людей відтіснили від дороги працівники поліції.

Прихильники монархії, одягнені у футболки королівського жовтого кольору, організували в столиці альтернативні акції, деякі активісти знімали на відео жорстокі напади на продемократичних протестувальників.

Організатори продемократичних мітингів пообіцяли проводити подібні заходи щодня, поки уряд не виконає їхні вимоги. Для Таїланду заклики протестувальників до реформи, зміни повноважень короля є особливо чутливими, критика монархії в країні карається тривалими термінами ув'язнення.

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