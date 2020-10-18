Фото: tut.by

У Мінську 18 жовтня проходить "Партизанський марш" - чергова акція протесту з вимогою переглянути підсумки виборів президента Білорусі та звільнення політв’язнів.

За оцінкою видання Tut.by, в акції беруть участь 10 тисяч людей. Вони колоною рушили Партизанським проспектом у напрямку кільцевої дороги.

Фото: tut.by

У неділю вранці правоохоронні органи почали перекривати підступи до центральних площ та адміністративних будівель. Перегороджено Жовтневу площу та Майдан Незалежності, силовики оточили будинок уряду та адміністрацію президента. Повідомлялося про закриття декількох центральних станцій метро, а також обмеження мобільного зв'язку в місті.

Видання "Наша ніва" повідомляє про точкові затримання, зокрема біля станції метро "Партизанська". Очевидці інформують про колону військової техніки, яка прямує у слід за демонстрантами.

Напередодні у Мінську відбулися марші студентів та жінок. Повідомляли про близько 60 затриманих.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилась лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.