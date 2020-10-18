Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі

Азербайджан відновив контроль над стародавнім Худаферинським мостом у Нагірному Карабасі.

Про це повідомив у Twitter президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Збройні сили Азербайджану підняли прапор Азербайджану над старовинним Худаферинським мостом. Хай живе народ Азербайджану! Карабах - це Азербайджан!", - написав Алієв.

У Вірменії поки не надали офіційних коментарів стосовно цього.

Нагадаємо, вчора Алієв заявив, що армія Азербайджану "взяла під контроль" місто і сім сіл Нагірного Карабаху. Місто Фізулі, за його словами, стало “свідком вірменського фашизму".

27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та Нагірним Карабахом, який контролюється Вірменією, відновилися активні бойові дії.

10 жовтня за підсумками переговорів у Москві сторони домовились про припинення вогню. Перемовини тривали 10 годин. У результаті сторони зійшлися на чотирьох пунктах. Зокрема, режим припинення вогню мав початись о 12:00 у суботу, 10 жовтня. За годину після його початку Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у зриві перемир'я.

На початку жовтня в ООН повідомили, що з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули більше 50 цивільних осіб.

17 жовтня Азербайджан заявив, що внаслідок ракетного обстрілу з боку збройних сил Вірменії по місту Гянджа загинули 12 людей, більше 40 осіб отримали поранення.