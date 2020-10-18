Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
У Франції виходець з Росії зарізав вчителя за карикатури на пророка Мухаммеда
У Франції виходець з Росії зарізав вчителя за карикатури на пророка Мухаммеда
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Отруєний "Новачком" у Солсбері поліцейський іде з посади, бо "більше не може виконувати цю роботу"
Отруєний "Новачком" у Солсбері поліцейський іде з посади, бо "більше не може виконувати цю роботу"
Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес
Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Після дощу затопило проїжджі частини десяти вулиць у Києві
Після дощу затопило проїжджі частини десяти вулиць у Києві
Глава ВООЗ назвав дексаметазон єдиним ефективним препаратом проти коронавірусу
Глава ВООЗ назвав дексаметазон єдиним ефективним препаратом проти коронавірусу
ГоловнаСвіт

Трамп назвав Макрона "прем’єр-міністром"

Американський президент обмовився під час виступу на передвиборчому мітингу.

Трамп назвав Макрона "прем’єр-міністром"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп обмовився на передвиборчому мітингу, назвавши президента Франції Еммануеля Макрона "прем’єр-міністром". Це помітив телеканал France 24.

Під час виступу на передвиборчому мітингу у штаті Мічиган Трамп торкнувся теми Паризької угоди про зміну клімату, з якої США вийшли у 2019 році.

"Знаєте, що ще я зупинив? Паризьку хартію щодо клімату. Мені дуже подобається прем’єр-міністр Макрон, але я якось запитав його про те, як йдуть справи, як угода? Справи не дуже", - сказав Трамп.

Нагадаємо, рік тому, у жовтні 2019-го, Трамп випадково назвав Зеленського "новим російським президентом".

США вийшли з Паризької угоди по клімату у листопаді 2019. Це рішення Трамп пояснив тим, що країна до 2025 року може втратити 2,7 млн робочих місць, якщо буде виконувати всі умови договору.

Американський лідер називав взяті Сполученими Штатами в рамках угоди зобов'язання "драконівським фінансовим і економічним тягарем". США стали учасниками Паризької угоди за президенства Барака Обами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також