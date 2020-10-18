Трамп назвав Макрона "прем’єр-міністром"

Американський президент обмовився під час виступу на передвиборчому мітингу.

Президент США Дональд Трамп обмовився на передвиборчому мітингу, назвавши президента Франції Еммануеля Макрона "прем’єр-міністром". Це помітив телеканал France 24.

Під час виступу на передвиборчому мітингу у штаті Мічиган Трамп торкнувся теми Паризької угоди про зміну клімату, з якої США вийшли у 2019 році.

"Знаєте, що ще я зупинив? Паризьку хартію щодо клімату. Мені дуже подобається прем’єр-міністр Макрон, але я якось запитав його про те, як йдуть справи, як угода? Справи не дуже", - сказав Трамп.

Нагадаємо, рік тому, у жовтні 2019-го, Трамп випадково назвав Зеленського "новим російським президентом".

США вийшли з Паризької угоди по клімату у листопаді 2019. Це рішення Трамп пояснив тим, що країна до 2025 року може втратити 2,7 млн робочих місць, якщо буде виконувати всі умови договору.

Американський лідер називав взяті Сполученими Штатами в рамках угоди зобов'язання "драконівським фінансовим і економічним тягарем". США стали учасниками Паризької угоди за президенства Барака Обами.