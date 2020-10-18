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Вірменія та Азербайджан домовились про нове перемир’я і одразу його порушили

Перше перемир'я у зоні карабаського конфлікту мало розпочатись 10 жовтня.

Вірменія та Азербайджан домовились про нове перемир’я і одразу його порушили
Cкрин видео предоставленного минобороны Армении, на котором видно поражение танка армии Азербайджана бронетехники в Нагорно-Кара
Фото: EPA/UPG

Вірменія та Азербайджан домовились про нове гуманітарне перемир’я у зоні карабаського конфлікту з 0:00 18 жовтня за місцевим часом. Про це пише Інтерфакс.

Однак сторони звинуватили одна одну у його порушенні у перші кілька хвилин. 

У Міноборони Вірменії стверджують, що азербайджанська сторона провела артилерійський обстріл у північному напрямку з 0:04 до 2:45 неділі (за місцевим часом) і ракетний обстріл у південному напрямку з 2:25 до 2:45 неділі.

Натомість у Міноборони Азербайджану звинуватили збройні сили Вірменії у порушенні домовленостей. 

"Протягом ночі противник з мінометів і артилерії обстріляв околиці міста Джебраіл, а також звільнені від окупації села цього району, розташовані уздовж ріки Араз. Втрат серед особового складу немає", - повідомили в оборонному відомстві Азербайджану.

Зазначено, що підрозділи азербайджанської армії зробили адекватні заходи у відповідь.

Нагадаємо, сторони вже домовлялися про припинення вогню, яке мало початися 10 жовтня опівночі. Тоді перші звинувачення в порушеннях надійшли через п'ять хвилин після офіційного початку перемир'я.

Активні бойові дії точаться у Нагірному Карабаху з 27 вересня. За даними ООН, жертвами збройного конфлікту за цей час стали не менше 50 цивільних осіб.

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