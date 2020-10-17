Помпео розкритикував участь Туреччини у конфлікті навколо Нагірного Карабаху

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що участь Туреччини в конфлікті між Азербайджаном і Вірменією збільшила ризики в регіоні, та повторив свій заклик до врегулювання питання дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Тепер у нас є турки, які втрутилися і надали ресурси Азербайджану, збільшуючи ризик, збільшуючи вогневу міць, яка має місце в цій історичній битві", - сказав Помпео в інтерв'ю телекомпанії WSB Atlanta.

За словами Помпео, врегулювання цього конфлікту має здійснюватися шляхом мирних переговорів, а не шляхом збройного конфлікту і не за участю третіх країн, які “прибудуть, щоб надати свою вогневу міць для вирішення ситуації, яка вже є пороховою діжкою”.

"Ми сподіваємося, що вірмени зможуть захистити себе від того, що роблять азербайджанці, і що всі вони, перш ніж це станеться, почнуть дотримуватися режиму припинення вогню, а потім сядуть за стіл переговорів і спробують розібратися в цьому", - зазначив Помпео.

У міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що зауваження Помпео не відповідають офіційним заявам уряду США щодо конфлікту.

"Ці зауваження також не відповідають статусу Сполучених Штатів як одного із співголів Мінської групи ОБСЄ", - йдеться в повідомленні, текст якого наводить Reuters.

Суперечка щодо Нагірного Карабаху почалася в 1988 році і привела до військового конфлікту в 1992 році.

27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та Нагірним Карабахом, який контролюється Вірменією, відновилися активні бойові дії.

10 жовтня за підсумками переговорів у Москві сторони домовились про припинення вогню. Перемовини тривали 10 годин. У результаті сторони зійшлися на чотирьох пунктах. Зокрема, перемир'я мало початись о 12:00 у суботу, 10 жовтня. Втім воно було зірване. У цьому Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного.

Згідно даних ООН, з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули більше 50 цивільних осіб.