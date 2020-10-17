У Вірменії кажуть, що азербайджанську територію не обстрілювали.

Фото: EPA/UPG

Азербайджан заявив, що внаслідок ракетного обстрілу з боку збройних сил Вірменії по місту Гянджа в ніч на суботу загинули 12 людей, більше 40 осіб отримали поранення. Повідомили у Міноборони країни.

Зазначено, що дві ракети потрапили у житлові квартали близько 1 години ночі. В результаті пошкоджено 20 будинків, п’ять будинків повністю зруйновано, пошкоджено низку транспортних засобів.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Фото: facebook.com/prokurorluq

Завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв написав у твіттері, що удар по Гянджі завдано оперативно-тактичним ракетним комплексом "Ельбрус" (SCUD). Такий висновок, за його словами, зроблений за фрагментами ракети, виявленими на місці падіння снаряду.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Крім того, Міноборони Азербайджану інформує про обстріл великого промислового міста Мінгечаур, яке знаходиться за 100 км від лінії фронту. Згідно повідомлення, близько 1 години ночі збройні сили Вірменії завдали ракетного удару, ракети були знешкоджені силами ППО Азербайджану.

У Міністерстві оборони Вірменії заяву Баку про обстріл території Азербайджану заперечили.

"З території Вірменії або з боку ВС Вірменії в напрямку Азербайджану не було відкрито жодного вогню", - написала на своїй сторінці у фейсбуці речниця вірменського Міноборони Шушан Степанян.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: facebook.com/prokurorluq

Нагадаємо, 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та Нагірним Карабахом, який контролюється Вірменією, відновилися активні бойові дії.

10 жовтня за підсумками переговорів у Москві сторони домовились про припинення вогню. Перемовини тривали 10 годин. У результаті сторони зійшлися на чотирьох пунктах. Зокрема, режим припинення вогню мав початись о 12:00 у суботу, 10 жовтня. За годину після його початку Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у зриві премир'я.

Згідно даних ООН, з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули більше 50 цивільних осіб.