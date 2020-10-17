Отруєний "Новачком" у Солсбері поліцейський іде з посади, бо "більше не може виконувати цю роботу"

Поліцейський, який ледь не загинув після отруєння "Новачком" у Солсбері в 2018 році, оголосив, що покидає службу, бо "більше не може виконувати цю роботу". Детектив Нік Бейлі із британського міста залишає посаду після 18 років роботи, пише The Independent.

"Після 18 років перебування в поліції мені довелося визнати поразку і визнати, що я більше не можу виконувати цю роботу. З юнацького віку я хотів бути співробітником поліції, я не міг уявити, щоб робити щось інше, і тому це мене так засмучує", - написав він у Twitter.

Наприкінці заяви він використав хештег #MentalHealthMatters (Питання психічного здоров’я).

"Як і більшість поліцейських, я пережив чималу кількість травм, насильства, розчарувань, поранень та горя. Ми маємо справу з цим, опановуємо ситуацією і продовжуємо йти, бо це наша робота. Але ми все ще люди, і вплив цього не слід недооцінювати", - зазначив сержант Бейлі.

"Події в Солсбері в березні 2018 року взяли у мене так багато, і, хоча я так старався боротися із цим, я знаю, що не знайду спокою, перебуваючи в цьому середовищі. Поліція залишиться в моєму серці, і я маю за честь бути частиною поліції Вілтширу", - додав він.

Як повідомляли, за даними британських слідчих, від впливу "Новачка" постраждали загалом двоє поліцейських. Про отруєння одного стало відомо одразу. Про те, що сліди нервово-паралітичної речовини у крові ще одного поліцейського, який брав участь в операції в Солсбері після отруєння ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, стало відомо у серпні 2019-го.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року Сергія і Юлію Скрипалів виявили непритомними в Солсбері. Згодом британські слідчі дійшли висновку, що Скрипалі постраждали від нервово-паралітичної отруйної речовини під назвою "Новачок" (А-234). Висновки британців підтвердила комісія Організації із заборони хімічної зброї. Відповідальність за замах на Скрипалів британська влада поклала на Росію. У Москві відкидають ці звинувачення.