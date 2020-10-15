Голосування за кандидатку Трампа у Верховний суд США запланували на наступний тиждень, - The Hill (оновлено)

Дональд Трамп та Емі Барретт під час церемонії у Білому домі

Голосування за висунуту президентом Трампом 48-річну суддю Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду США заплановане на наступний тиждень.

The Hill пише, що голосування в Сенаті за кандидатуру Барретт о 13:00 четверга, 22 жовтня, призначили республіканці.

Демократи поки що утримуються від заяв про бойкот голосування.

Оновлення. Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що республіканці мають голоси на підтримку кандидатури Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду цього місяця.

"Очікується, що демократи змусять республіканців показати, що у них є 51 голос, необхідний для ведення справ, але в іншому вони безсилі завадити затвердженню Барретт без допомоги сенаторів Республіканської партії", - зазначає видання.

Оскільки республіканці скасували процедурний поріг у 60 голосів для кандидатів до Верховного суду в 2017 році, Барретт потрібно всього 50 голосів "за", щоб бути затвердженою.

Республіканці мають в Сенаті більшість у 53-47, а це означає, що Барретт може втратити голоси трьох сенаторів-республіканців і все ж бути затвердженою на посаді.

Нагадаємо, що Дональд Трамп наполягає на тому, щоб новий суддя Верховного суду замість померлої Рут Гінзбург був призначений до початку виборів президента. Вибори призначені на 3 листопада.

Демократи в Сенаті заявили, що будуть блокувати таке призначення, проте голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія уже має голоси за нового суддю Верховного суду. Якщо республіканцям це вдасться, то шість з дев'яти членів Верховного суду будуть завдячувати своїм призначенням Республіканській партії.

26 вересня Трамп висунув свою кандидатку у Верховний суд США. 48-річна суддя федерального апеляційного суду Емі Барретт відома своїми консервативними поглядами.

Призначення суддів Верховного суду у США відбувається пожиттєво.