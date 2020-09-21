Трамп розповів, коли висуне свого кандидата на пост, що звільнився після смерті Рут Гінзбург

Трамп висловив надію, що новий суддя буде затверджений до чергових виборів президента, які повинні відбутися в листопаді.

Президент США Дональд Трамп має намір висунути кандидата на пост судді Верховного суду, що звільнився після смерті Рут Гінзбург, в п'ятницю або суботу.

Про це пише Bloomberg.

Трамп висловив надію, що новий суддя буде затверджений до чергових виборів президента, які повинні відбутися в листопаді.

За словами Трампа, він розглядає кандидатури чотирьох або п'яти жінок для заміни Гінзбург.

"Я розглядаю п'ять, - можливо, чотири, - але я розглядаю п'ять дуже серйозно", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News вранці в понеділок.

Висунення кандидатури на пост Верховного судді, за словами Трампа, має відбутися після церемонії прощання з Рут Гінзбург.

Як відомо, судді Верховного суду США призначаються президентом зі схвалення Сенату довічно.

Нагадаємо, 18 вересня у своєму будинку у Вашингтон померла найстарша суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург. Їй було 87 років. Причина смерті - ускладнення, викликані раком підшлункової залози. Гінзбург пропрацювала у вищій судовій інстанції 27 років і була відома як активна захисниця прав жінок.