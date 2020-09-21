У Білорусі в неділю на акціях протесту затримали 442 людини

У неділю під час акцій протесту у Білорусі силовики затримали 442 людини.

Про це повідомила білоруська служба "Радіо Свобода".

"За словами прессекретаря МВС Ольги Чамаданової, 20 вересня, коли пройшли «Марші справедливості» в Мінську та інших містах Білорусі, "за порушення закону про масові заходи були затримані 442 людини (з них 266 в Мінську)", - йдеться в повідомленні.

330 людей перебувають під вартою до рішення суду.

Кількість людей на марші в Мінську МВС оцінює в 18 тисяч. БелаПАН і Reuters нарахували 100 тисяч демонстрантів.

У МВС Білорусі визнали, що в Бресті співробітники міліції застосували сльозогінний газ і випустили в повітря світлошумові патрони.

Чамоданова також заявила, що учасники акцій ігнорують прохання і вмовляння влади.

"Це призводить до цілком очевидного результату: за участь та організацію незаконних збіговиськ порушники притягуються як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.У натовп протестувальників дорослі бездумно тягнуть малолітніх дітей. Соромно дивитися і на дівчат\жінок-активісток, які оскаженіло і з захватом верещать серед собі подібних. Так і хочеться сказати: "Побережіть свої сили для сімей, а якщо таких немає - то для їх створення", - заявила Чемоданова.

Нагадаємо, 20 вересня у Мінську відбулися чергові акції протесту.Силовики в різних містах Білорусі застосовували водомети і сльозогінний газ.