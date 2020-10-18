Черговий тур перемовин щодо катастрофи літака МАУ почнеться 19 жовтня в Ірані

В рамках цього раунду переговорів компенсації родичам загиблих не обговорюватимуть.

У понеділок, 19 жовтня, в Ірані розпочнеться новий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» неподалік Тегерану. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд зустрінеться з заступником глави МЗС України Євгеном Єніним та українською делегацією.

В рамках цього раунду переговорів заплановані три технічні наради.

«Одна з цих зустрічей стосується технічних дискусій, які буде проводити Іранська організація цивільної авіації. Друга сесія стосується судових питань, що проводяться іранськими чиновниками судових органів, а інша – юридичних питань, що стосуються суми компенсації, жертв та розбитого літака», – заявив Бахарванд.

При цьому Єнін у коментарі Радіо Свобода наголосив, що про компенсації розмовляти не будуть.

«Цього разу ми не плануємо порушувати питання компенсації жертвам, оскільки перебуваємо у процесі погодження спільної переговорної позиції з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ми провели відповідну зустріч з послами постраждалих внаслідок катастрофи країн і домовилися в подальшому координувати усі свої дії», – наголосив заступник глави МЗС.

19 жовтня мають зустрітися для переговорів робочі групи, 20-го – засідатимуть експерти на чолі з Єніним та Бахарвандом.

Окрім того, запланована зустріч Єніна з міністром закордонних справ Ірану Махаммадом Джавадом Заріфом, а також політичні консультації з заступником Заріфа Аббасом Аракчі.

Нагадаємо, Boeing 737-800 МАУ, що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн.

Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

У липні в Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака МАУ. Іранська делегація прибула до Києва, де погодилася на виплату компенсацій. Однак 10 серпня голова Центральної організації страхування Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що Іран не виплатить компенсації компанії "Міжнародні авіалінії України", бо літак був застрахований європейськими фірмами. Тому компенсації повинні виплачувати ті європейські компанії, які страхували.

В українському МЗС на це відповіли, що під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, зокрема і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони.

Заступник голови МЗС Євген Єнін повідомив, що Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті самі компенсації.