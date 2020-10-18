Єлизавета II помилувала засудженого за вбивство чоловіка, який минулоріч бивнем нарвала зупинив терориста

У день теракту Стівена Геллента на один день відпустили з в’язниці для участі у заході з реабілітації ув’язнених.

Королева Великобританії Єлизавета II помилувала засудженого за вбивство 42-річного чоловіка, який 29 листопада минулого року знешкодив терориста за допомогою бивня нарвала. Про це пише газета The Daily Mail.

У день теракту на Лондонському мосту Стівена Геллента відпустили з в'язниці на один день для участі у заході, присвяченому реабілітації ув'язнених. За допомогою бивня, який Гелленту передав держслужбовець, йому вдалося стримати злочинця, що напав на перехожих і встиг убити двох. Пізніше на місце події прибула поліція. Нападник був убитий, на його тілі знайшли муляж вибухового пристрою.

Остаточне рішення про долю Геллента повинна прийняти комісія з умовно-дострокового звільнення.

Геллент у 2005 році був засуджений довічно з обов'язковим відбуванням у в'язниці як мінімум 17 років за побиття пожежного до смерті у пабі. Разом з ним був засуджений ще один учасник бійки. 29 листопада 2019 року він уперше з часу взяття під варту опинився на волі.

Фото: dailymail.co.uk Стівен Геллент (ліворуч)

Нагадаємо, теракт на Лондонському мосту у листопаді 2019-го влаштував Усман Хан. Він також був на конференції з реабілітації ув'язнених у будівлі Гільдії риботорговці "Фішмонгерс Хол".

Убивця взяв участь у ранковій навчальній сесії та відвідав кілька семінарів, де розповів про відбуття терміну за участь у підготовці теракту.

Близько 14:00 Хан напав на людей. Імовірно, його мішенями були студенти й викладачі, які брали участь у конференції. Однією з двох жертв терориста став координатор реабілітаційної програми Джек Мерріт.

"Хлопець, який був з нами у "Фішмонгерс Хол", зняв п'ятифутовий бивень нарвала зі стіни й побіг за нападником. Цей хлопець - герой", - прокоментувала те, що сталося, учасниця конференції.