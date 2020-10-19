Стартував другий раунд перемовин щодо катастрофи літака МАУ в Ірані

У межах цього раунду очікуються три технічні наради.

Сьогодні, 19 жовтня, розпочався другий раунд переговорів з Іраном щодо катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, який був збитий неподалік Тегерана у січні 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ у Twitter.

"Почали другий раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ рейсу PS752. Працюватимемо два дні. Обговорюватимемо подальший перебіг розслідування та інші важливі аспекти - авіаційні, військові, кримінальне співробітництво, застосування міжнародних конвенцій", - зазначив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

Як повідомлялось, на сьогодні в Ірані запланована зустріч заступника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда з Єніним та українською делегацією. У межах цього раунду переговорів очікуються три технічні наради.

.@YeninYevhenii: «Почали другий раунд переговрів з Іраном щодо збиття літака МАУ рейсу #PS752. Працюватимемо два дні. Обговорюватимемо подальший перебіг розслідування та інші важливі аспекти - авіаційні, військові, кримінальне співробітництво, застосування міжнародних конвенцій» pic.twitter.com/oJfd4YnH6K — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 19, 2020

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали прровину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.