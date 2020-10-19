Північна Корея поводиться із затриманими гірше, аніж з тваринами, - Human Rights Watch

HRW заявила, що уряд Північної Кореї повинен припинити тортури у слідчих ізоляторах та забезпечити основні стандарти гігієни, охорони здоров'я, харчування, чистої води, одягу, площі приміщення, світла та тепла.

Катування, приниження, примусові зізнання та голод є "фундаментальними характеристиками" системи попереднього ув'язнення в Північній Кореї, заявили в Human Rights Watch, посилаючись на свідчення колишніх чиновників та затриманих.

Про це повідомляє Aljazeera.

Звіт спирався на інтерв'ю восьми колишніх урядовців та 22 колишніх затриманих - один з яких сказав американській організації, що із затриманими поводились так, ніби вони "вартують менше за тварину" і "таким ти в кінцевому підсумку стаєш".

"Система попереднього ув'язнення та розслідування в Північній Кореї є жорстокою та такою, що принижує гідність... Північнокорейці кажуть, що вони постійно бояться потрапити в систему, де офіційні процедури, як правило, не мають значення, встановлюється вина, і єдиний вихід - через хабарі та зв'язки", - сказав Бред Адамс, директор HRW в Азії.

Усі затримані, опитані для доповіді, сказали HRW, що вони були змушені сидіти нерухомо на підлозі, стоячи на колінах або зі схрещеними ногами, кулаками або руками на колінах, опустивши голову та спрямувавши очі до підлоги, протягом семи-восьми годин на день або в деяких випадках 13-16 годин. Якщо в'язень рухався, охорона карала його або застосовувала колективне покарання для всіх затриманих.

Колишній солдат, який неодноразово затримувався за контрабанду та намагався втекти до Південної Кореї, заявив, що покарання за переміщення включало побиття, віджимання та прес.

HRW заявила, що уряд Північної Кореї повинен припинити тортури у слідчих ізоляторах та забезпечити основні стандарти гігієни, охорони здоров'я, харчування, чистої води, одягу, площі приміщення, світла та тепла.

"Влада Північної Кореї повинна вивести систему з темних віків, попросивши міжнародної допомоги у створенні професійної поліції та слідчої системи, яка спирається на докази, а не на катування для розкриття злочинів", - сказав Адамс.

Посол Північної Кореї в ООН раніше сказав Раді з прав людини "займатися своїми справами", коли стикнувся з критикою через порушення прав.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Північна Корея продовжує реалізацію своєї програми створення ядерної зброї, і деякі країни вважають, що вона, ймовірно, розробила мініатюрні ядерні пристрої для встановлення на боєголовки своїх балістичних ракет. У доповіді незалежної групи експертів йдеться про те, що низка неназваних країн вважає, що останні шість ядерних випробувань у Північній Кореї допомогли КНДР розробити мініатюрні ядерні пристрої.