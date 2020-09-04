Протесты в Кеноши. США на пороге революции?

Однако самый главный вопрос сегодня никто не задаёт. А звучит он так: что будет с Соединёнными Штатами после выборов?

На это всё наслаивается вопрос американских выборов. Штат Висконсин – один из колеблющихся. Получить там большинство голосов – важный шаг на пути к победе в президентской гонке. Сейчас темой массовых беспорядков в Кеноши спекулируют все: как демократы с Байденом, так и республиканцы во главе с Трампом .

Уже вторую неделю мир продолжает обсуждать события в американском городе Кеноши (штат Висконсин). Суть проста: очередное убийство копами афроамериканца , Джейкоба Блейка, оказавшего сопротивление при задержании. Последнее спровоцировало массовые беспорядки, стычки на улицах и крушение всего, что только можно представить. Сейчас к этому ещё добавилось криминальное расследование в отношении 17-летнего парня, Кайла Риттенхауса, убившего двух человек во время… А вот здесь непонятно: то ли самообороны, то ли открытого боевого столкновения в городских кварталах.

Фото: EPA/UPG На второй день беспорядков после убийства Джейкоба Блейка в Кеноша, 24 августа 2020

Расовое противостояние

Всё пошло по какой-то уже более-менее привычной для многих спирали. Вначале полицейские по-зверски, чего не отнять, калечат молодого афроамериканца, оказывающего сопротивление. Потом копов отстраняют от работы и параллельно обнаруживается, что жертва ранее несколько раз нарушала закон и вообще во время задержания угрожала копам ножом. Затем на улицу выходят недовольные. Далее к демонстрантам присоединяются вандалы: начинается грабёж, разрушение зданий, сжигание частного имущества и применение оружия, «коктейлей Молотова». Относительно успешный город находится в разрухе, всё погружается в хаос, а в стране усиливается раскол.

Однако ситуация в Штатах в целом усугубилась. И данный вывод как раз и подтверждает случившееся в Кеноши. Теперь левому движению BlackLivesMatter стали оказывать сопротивление. Да, кажется, что население начало защищаться от вандалов. Однако на самом деле ситуация выглядит ещё хуже: ведь мы спустя 60 лет вновь увидели расовый раскол в стране, поддерживающийся радикалами как слева, так и справа, отдельно – политическими силами.

Здесь важно указать два случая. Первый, связанный с 17-летнм юношей, Кайлом Риттенхаусом. Молодой парень, обеспечивающий охрану бизнес-структур, имеющий право на ношение боевого оружия, застрелил двух мужчин, одного ранил. Стычки произошли во время уличных беспорядков, когда толпа полезла громить всё вокруг. Сторонники левых говорят, что Риттенхаус стрелял в безоружных людей, обвиняют его в поддержке Трампа. Правые силы указывают, что парень попросту защищался от нападавших на него вандалов. При этом последние упоминают доктрину (закон), действующую в Висконсине, где чётко говорится: обороняющийся может в качестве самообороны бить на поражение, если он защищает в том числе бизнес-собственность. При этом не вы, а государство должно доказать обратное.

Дональд Трамп уже вступился за юношу, сказав, что тот попросту защищался от преследовавших его бандитов. Точно так он высказался в пользу своих сторонников, на которых напали в ещё одном неспокойном городе – Портленде (штат Орегон), где волнения не утихают с конца мая. Там был убит ярый приверженец Трампа. Причём, согласно предварительной информации, убийцей стал человек, придерживающийся крайне левых взглядов – из антифа.

Сегодняшняя и, видимо, будущая проблема США – при отсутствии радикальной реформы полиции, колоссальной безработице, социальном неравенстве – заключается в таком новом явлении, как уже чёрный расизм.

Да, сейчас вновь на улицы выходят афроамериканцы, требующие равенства прав. Точно так было в 1960-х. Да, снова есть противодействие белого населения. Однако наличествует один важный нюанс: белый расизм в Штатах уже давно сошел на нет. То, что мы сегодня наблюдаем, не сопоставимо с событиями 60-летней давности.

Фото: EPA/UPG Американцы, которые поддерживают Трампа и его противники, во время протеста в Кеноша, 1 сентября 2020.

Есть другое явление – увеличение количества афроамериканцев, зачастую бедных, без надлежащих средств к существованию. И эти люди уже не готовы считать себя меньшинством. Они ненавидят более состоятельное белое население и демонстрируют это при помощи силы. К слову, есть и ультраправые, которые вообще не переносят всего чужеродного, в том числе и афроамериканцев.

Эти два радикальных лагеря – как показывают последние события в США – вскоре столкнутся. И они будут использованы политическими партиями для выяснения отношений.

Привет, революция?!

Давайте начнём с того, что в США победу из 50 определяют где-то 12-15 штатов – те, где проживает немало американцев, где всегда есть вопрос: за кого там проголосует большинство. Висконсин один из них. В прошлый раз с небольшим отрывом там победу одержал Трамп. Сейчас местные жители пока отдают предпочтение Байдену.

Почему Трамп поехал в Висконсин, а не в Орегон? Потому что с последним всё понятно: там всё будет за демократами. В Висконсине же ещё можно побороться.

Фото: EPA/UPG

Вообще уровень поддержки BlackLivesMatter значительно упал с момента первых маршей после убийства Джорджа Флойда. А это прямо влияет на рейтинги Трампа, который сокращает своё отставание от конкурента.

Однако вопрос не в рейтингах, а в том, чем эти выборы завершатся, что будет происходить в США в день объявления результатов. Мы уже слышали заявления бывшего кандидата в президенты от демократов – Хиллари Клинтон. Та призвала Байдена не соглашаться с победой Трампа.

Сегодня есть вполне реальный шанс, что Трамп победит, что он вновь уступит по количеству проголосовавших, но выигрыш будет оформлен за счёт голосов выборщиков. Иными словами, он просто получит большее преимущество (пускай и не такое весомое, как на выборах 2016 года) от населения спорных штатов.

Но что же нас ждёт при этом сценарии? Революция? Возможно ли, что демократы, которые явно заигрывают с ультралевыми силами, в качестве последнего аргумента применят аргумент улицы? Да, вполне. Она уже применяется, уже готовится почва, полагаю, к самому крупному в истории США протесту. Всё, конечно же, зависит. Однако такой вариант вполне очевиден и вероятен.

Проблема состоит лишь в том, что традиционные политсилы в США (я имею в виду ключевые две) сильно заигрались с радикалами. Что демократы и республиканцы, употребляющие язык ненависти, явно раскололи общество, которое уже готово к очень радикальным сценариям.