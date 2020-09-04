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У Німеччині жінка вбила п’ятьох дітей і намагалася вкоротити собі віку

Живим залишився лише 11-річний син.

У Німеччині жінка вбила п’ятьох дітей і намагалася вкоротити собі віку
Фото: EPA/UPG

У квартирі в місті Золінген, що в землі Північний Рейн-Вестфалія Федеративної Республіки Німеччина, у четвер, 3 вересня, виявили тіла п’ятьох мертвих дітей.

Як зазначили у поліції, серед загиблих дітей - дівчатка віком один, два та три роки, а також хлопчики віком шість та вісім років. Правоохоронці підозрюють у вбивстві 27-річну матір дітей, передає DW.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль згодом повідомив, що підозрювана спробувала вчинити самогубство, кинувшись під потяг на вокзалі Дюссельдорфа. З важкими травмами її було доправлено до лікарні. Шоста дитина жінки - 11-річний хлопець - у цей час була із нею, але залишилася неушкодженою.

Вбитих дітей знайшли у квартирі в багатоквартирному будинку у районі Гассельделле у Золінгені. У поліцію звернулася бабуся жертв, яка мешкає в місті Менхенгладбах у 60 кілометрах від Золінгена. Жінка повідомила, що її донька вбила дітей і зараз ще з однією дитиною перебуває в дорозі, аби накласти на себе руки, пише видання Bild. 

11-річний хлопець, який залишився живим, зараз перебуває в родичів.

Правоохоронці мають намір допитати матір загиблих дітей. Утім, зробити це вони зможуть лише згодом, адже вона перебуває у стані, який не дозволяє проведення допиту.

Керівник управління поліції у Вупперталі Маркус Рерль зазначив, що, за його даними,подібних злочинів у цьому регіоні ще ніколи не скоювали.

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