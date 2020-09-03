Чимало силовиків у Білорусі переходять на сторону більшості, - Марія Колесникова

Чимала кількість силовиків у Білорусі переходять на сторону протестуючої більшості.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявила член президії Координаційної ради Білорусі по трансферу влади Марія Колесникова.

Вона додала, що наразі в рядах силового блоку республіки спостерігається "абсолютний розкол".

"Ми знаємо, що там абсолютний розкол. Подивіться навіть на новину про те, що Лукашенко звільнив з посади високопоставлених силовиків ... Це як раз ті люди, які займалися всіма цими сфабрикованими справами щодо Бабаріка (нині політичний в’язень, кандидат у президенти Білорусі – LB.ua) і всіх інших", - заявила Марія Колесникова.

Вона зазначила, що багато силовиків бояться переходити на сторону протестуючих через злочини, які вони скоїли.

"Ми дійсно вважаємо, що вбивствам і тортурам людей не місця у третьому тисячолітті в центрі Європи. Вони повинні бути розслідувані за білоруськими законами ", - заявила Колесникова.

Однак, як зауважила політик, ті люди, які не хочуть себе асоціювати з насильством, зараз роблять моральний вибір.

"Це дуже важко. Ми це прекрасно розуміємо. Але треба розуміти також і те, що більшість з них до цього не причетні. Тут йдеться про те, що це допоможе їм себе убезпечити. Ми можемо це тільки підтримувати, тому що присягу вони давали не Лукашенку, а білоруському народу", - заявила член Координаційної ради Білорусі.

Нагадаємо, раніше народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету з міжнародної політики і міжпарламентської співпраці Єлизавета Ясько заявила, що комітет схвалив до розгляду один із чотирьох проєктів заяв Верховної Ради щодо виборів у Білорусі.Таким чином Рада розглядатиме "найбільш помірковану" заяву щодо виборів у Білорусі.

Раніше глава МЗС заявив, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.