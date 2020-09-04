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У столиці Китаю відновили прямі авіарейси з вісьмома країнами світу

Уже близько місяця в Пекіні нові випадки COVID-19 не фіксуються.

У столиці Китаю відновили прямі авіарейси з вісьмома країнами світу

Столиця Китаю з четверга відновила пряме пасажирське авіасполучення, раніше призупинене через епідемію коронавірусу.

Перший прямий міжнародний рейс CA746 за маршрутом Пномпень - Пекін виконала авіакомпанія Air China, з посиланням на китайські ЗМІ передає Інтерфакс-Україна.

Регулярні авіарейси здійснюватимуться з країнами з досить сприятливою епідеміологічною обстановкою: Таїландом, Камбоджею, Пакистаном, Грецією, Данією, Австрією, Швецією і Канадою.

Усі пасажири, які прибуватимуть до Пекіна, проходитимуть процедуру медичного огляду, пише пекінська газета "Сіньцзин бао".

З грудня 2019 року жертвами коронавірусу в Китаї стали 4 тис. 634 людини, зафіксовано 85 тис. 102 активні випадки зараження, з яких 2 тис. 553 - ввезені.

Випадки зараження коронавірусом усередині країни не фіксуються вже понад тиждень, усі нові випадки "завезені". В Пекіні нові випадки захворювання COVID-19 не фіксуються вже близько місяця.

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