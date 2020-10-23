Правозахисники заявили про понад 50 убитих під час протестів у Нігерії

Правозахисники заявили, що у Нігерії під час протестів у ході відкриття вогню військовими по мітингувальниках загинуло понад 50 людей.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Amnesty International повідомляє, що принаймні 56 протестувальників загинули в сутичках із силами безпеки під час багатотижневих демонстрацій у Нігерії проти жорстокості поліції. У вівторок загинуло щонайменше 38 людей - 12 з них, коли силовики відкрили вогонь по беззбройних мітингувальниках біля воріт Леккі в Лагосі", - йдеться в повідомленні.

Влада визнала деякі жертви, але занижує цифри, а армія заперечує обстріл протестувальників.

Тисячі нігерійців нещодавно пройшли маршем по вулицях, вимагаючи розпустити поліцейський підрозділ під назвою SARS через обвинувачення у тортурах і вбивствах громадян.

Нагадаємо, позавчора в місті Лагос правоохоронці відкрили вогонь по натовпу протестувальників, які мітингували через жорстокість поліції. За словами очевидців, озброєні люди відкрили вогонь по натовпу осіб, які порушили комендантську годину в Лагосі. Комендантська година була введена за кілька годин до цього як відповідь на масові акції.За попередніми даними, загинули щонайменше семеро людей.