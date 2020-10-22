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ЄС та Британія ухвалили санкції проти Росії за кібератаки на Бундестаг і ОЗХЗ

Індивідуальні санкції мають на увазі заморожування банківських активів і заборону на поїздки до ЄС.

ЄС та Британія ухвалили санкції проти Росії за кібератаки на Бундестаг і ОЗХЗ
Фото: Вести Экономика

Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти двох фізичних осіб та спеціального центру ГРУ Росії за кібератаки на Федеральний парламент Німеччини і Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

Відповідна постанова опублікована в Офіційному журналі ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

Під санкції потрапили Дмитро Бадин з 85-го Головного центру спеціальних операцій Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ і начальник Головного розвідувального управління Генштабу РФ віце-адмірал Ігор Костюков. Санкції введені також проти 85-го Головного центру спеціальних операцій ГУ Генштабу ЗС РФ.

Бадин, як повідомляється в додатку до постанови Ради ЄС, входив до складу групи співробітників російської військової розвідки, яка здійснила кібератаку на Бундестаг у квітні і травні 2015 року.

"Ця кібератака була націлена на парламентську інформаційну систему і порушила її роботу на кілька днів. Був викрадений значний обсяг даних, постраждали акаунти електронної пошти декількох парламентаріїв, а також канцлера Ангели Меркель", - йдеться у повідомленні

Костюкову як керівнику закидають кібератаки "зі значними наслідками, які представляють зовнішню загрозу для країн ЄС". У публікації щодо Костюкова також вказується на кібератаки проти парламенту Німеччини у квітні і травні 2015 року. Крім того, відзначається "спроба кібератаки, спрямованої на злом мережі Wi-Fi Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) в Нідерландах в квітні 2018 року".

Велика Британія також підтримала санкції проти двох фізичних осіб та спеціального центру ГРУ. 

Індивідуальні санкції мають на увазі заморожування банківських активів і заборону на поїздки до ЄС. Постанова вступає в силу у день публікації, 22 жовтня.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти шістьох чинних і колишніх російських офіцерів, які стоять за кібератаками на енергосистеми України, компанії США і кандидатів на президентських виборах 2017 року у Франції. Підсудні, які, як стверджується, є офіцерами російського ГРУ, звинувачуються у зломах, які, за словами прокуратури, були спрямовані на просування геополітичних інтересів Кремля і помсту його потенційним ворогам.

Україна заявила, що повністю довіряє оприлюдненим Міністерством юстиції США результатам розслідування та просить світову спільноту посилити тиск на Росію за кіберзлочини.

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