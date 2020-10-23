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Окупанти п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Окупанти п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 22 жовтня, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. У вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено.

З початку поточної доби, 23 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 21 жовтня окупанти сім разів порушили домовленості. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. 22 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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