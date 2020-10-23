Окупанти п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Минулої доби, 22 жовтня, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
Стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. У вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено.
З початку поточної доби, 23 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Нагадаємо, 21 жовтня окупанти сім разів порушили домовленості. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. 22 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.