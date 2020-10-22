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У п’ятницю в Україні до +21, без опадів

У Києві - вночі до 9 градусів тепла, удень - до +18.

У п’ятницю в Україні до +21, без опадів
Фото: Макс Требухов

У п’ятницю, 23 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +16...+18 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +16...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +15...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +16...+18 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +19...+21 градус.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +19...+21 градус.

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