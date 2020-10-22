У п’ятницю в Україні до +21, без опадів

У п’ятницю, 23 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +16...+18 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +16...+18 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +15...+17 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +16...+18 градусів.
На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +19...+21 градус.
У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +19...+21 градус.