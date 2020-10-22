Правоохоронці викрили схему штучного збільшення кількості виборців на низці дільниць в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

"Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. При цьому за однією виборчою адресою фігуранти реєстрували до 300 осіб, а відтак вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців", - сказано в повідомленні.

При цьому заяви про зміну місця голосування подавали і в паперовій, і в електронній формі.

Зокрема в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отримані шахрайським способом.

У Тернопільській області декан одного ВНЗ організував "схему" серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. Перереєстрацію та подачу заяви в електронній формі до органу ведення Реєстру здійснювали у приміщенні університету.

На території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян і за грошову винагороду змінювали їхні виборчі адреси.

21 жовтня правоохоронці провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів на території Одеської, Житомирської і Тернопільської областей. У результаті поліцейські вилучили документи, мобільні термінали та комп'ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості в бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направлено на експертизу.

За цими фактами тривають слідчі дії. Слідство ведеться за ч. 2 ст. 158 (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Крім того, поліція перевіряє інформацію про можливі схожі правопорушення на території інших областей України.

Раніше Комітет виборців України повідомив про "аномальне" зростання кількості виборців у понад 20 громадах. За даними КВУ, зростання кількості виборців є ознакою технології, коли групи людей могли змінити виборчу адресу "внаслідок фінансової мотивації". Тому в день голосування вони можуть організовано прибувати в громади і голосувати за чітко визначених кандидатів або політсили.

Найбільша кількість "виборчих туристів" зафіксована у курортній Кароліно-Бугазькій ОТГ на Одещині. У вересні кількість виборців у громаді зросла майже на 13% - з 4097 до 4610.

Нагадаємо, у вересні поліція викрила масову зміну виборчих адрес у Запоріжжі.

ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем проживання, а не реєстрації. Зазначалося, що новий порядок спрямований на реалізацію виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших виборців, які змушені проживати не за місцем реєстрації.