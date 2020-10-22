Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»

В противном случае, президент Владимир Зеленский может распустить парламент. «Перспективы «Слуги народа» не то, что туманны, они достаточно конкретны. На следующие выборы, когда бы они не состоялись, от «СН» пойдёт минимум три силы», — отмечает Потураев.

Признает: на местном уровне «Слуга» будет вынуждена идти на «ситуативные конфигурации» с другими партиями, а в ВР возможно переформатирование большинства. Вплоть до «принуждения к новой коалиции» со сменой руководства фракции и выходом части несогласных нардепов.

За отчетный период «Слуги» так и не смогли стать единым политическим целым, в том числе – в формате полноценной партии. Хотя стартовые возможности у провластной политсилы, разумеется, были замечательные. Говорят, мешали активности «медведчуковских» телеканалов и «серьезное опоздание с партсроительтсвом». Грядущий провал на выборах воспринимают как неизбежное: «Отнесемся к этому спокойно», - разводит руками Потураев.

Слова Потураева многих тогда возмутили, хотя он был совершенно прав. Нюанс в том, что год спустя он мог бы повторить коллегам тоже самое. Понятно, по причинам этическим, делать сего не станет, но факта это не отменяет.

«Все вы – политические никто», - говаривал Никита Потураев коллегам-«слугам» в Трускавце («один из представителей нашей идеологической группы», - как его тогда представил модератор). Прошли, дескать, в парламент «на горбу» Президента. И всем вам предстоит – как пел классик – «сначала стать, а потом уж быть».

«С партийным строительством мы здорово опоздали»

А.С.: До местных выборов остаются считанные дни. Результаты соцопросов для «Слуги народа», мягко говоря, неутешительные. На карте страны нет ни одного областного центра, возглавить который мог бы «зеленый» кандидат. И даже по крупным городам – тоже большие вопросы. Вы изначально были идеологом, одним из руководителей партии. По вашим оценкам, какие основные причины такого катастрофического обвала рейтинга, тотального разочарования ваших избирателей?

Во-первых, я не согласен с тем, что это катастрофическое падение. И с тем, что это паталогическое разочарование людей. Во-вторых, я считаю, что все происходит в пределах стандартной динамики снижения рейтинга партии власти. Могу сказать, что у нас еще очень неплохие результаты. Очень важно учесть, что «Слуга народа» — это первая партия власти, которая работает, не имея собственных медиа-ресурсов. Мы постоянно пребываем в крайне токсичном медиа окружении. Не могу утверждать, что мы недооценивали эти риски. Как раз хорошо это понимали. И уже с лета анализировали влияние конкретных медиа на мнение людей. Безусловно, хорошо было бы получить на руки более глубокое социологическое исследование о влиянии такого типа медиа-ресурсов, как так называемые «информационные телеканалы», на общестенно-политические настроения. И не только на наш рейтинг, а в целом на настроения людей.

С.К.: Есть проблема с подменой терминологии: «падение рейтинга партии» и «падение рейтинга президента». Рейтинг президента, действительно, если сравнивать с его «попередниками», в динамике за это время упал незначительно. Но рейтинг партии, какой не было с самого начала, обвалился полностью. Вы зашли в Раду «на горбу президента». И дальше ничего не делали. Поэтому я думаю, что на самом деле, причина такого обвала в том, что вы за все это время не построили партию. Так ведь?

Да, признаю, что с партстроительством мы порядком опоздали. В 2019 году мы опирались на волонтерские команды, которые здорово помогли и обеспечили коммуникационный, а потом и политический успех президента и партии на выборах. И процесс их трансформации следовало бы начать значительно раньше. Я позволю себе не давать оценок и не углубляться в подробности и почему это не произошло. Скажу лишь, что, безусловно, на это повлиял фактор того, что мы люди - в подавляющем большинстве, — не из системы. А на практике столкнулись с необходимостью реформирования системы государственного управления.

Фото: Макс Левин

С.К.: Стоп. Мы говорим про партию. При чем здесь система государственного управления?

Потому что мы просто не могли концентрироваться сразу на всех задачах. В итоге потеряли достаточно много времени, которое могло бы быть потрачено на партийное строительство. А что, все-таки, касается медиа, то это важно не только для нас с вами, это важно для страны. Я понимаю, как работают эти каналы. Это «трехпрограммный приемник»-«брехунець», который раньше вещал на каждой кухне. Сейчас он же бубнит из постоянно – особенно у людей старшего поколения, - телевизора. Независимо от того, какая доля аудитории у этих каналов - на общественные настроения они влияют. И это очень плохая тенденция. Для государства, в первую очередь.

С.К.: Мы сейчас говорим о другом. О том, что вы ничего не сделали для партийного строительства. От слова совсем. Что и является причиной вашего скорого краха на выборах.

Вы полностью провалили кадровую политику. Мне это напоминает историю с «Народным фронтом», который в Раду зашел на двух вещах – четком попадании «в тренд» и организаторском таланте Александра Турчинова. Зашли и расслабились. Думали, что так будет всегда. Ну, и где они теперь?

Отвечу четко и конкретно. Вы спрашиваете: почему не занимались партией? Не занимались партией по причине того, что были заняты другими задачами. Было ли это ошибкой? С моей точки зрения, да.

С.К.: А раньше вы не понимали, что это ошибка? Вот ты только сейчас это осознали? Серьёзно?

Я разве сказал, что не понимал? Я, например, изначально говорил, что к местным выборам надо было начать подготовку еще в начале 2020 года. И говорил об этом неоднократно. Но были другие задачи.

Фото: facebook/Слуга народу

С.К.: Раз уж вы вспомнили о каналах Медведчука, то напомню, что за Зеленского в первом и втором турах проголосовало очень много «ваты-лайт», как я ее называю. То есть, тех, кто раньше по многим параметрам поддерживали ОПЗЖ. Но за полтора года вы не сделали ничего для того, чтобы эту «вату-лайт» хоть как-то удержать. А теперь она голосует не только за ОПЗЖ, но и за Пальчевского с Шарием. И это уже не просто ваша ошибка, но прямая вина.

У Шария не такие большие рейтинги.

С.К.: На Одессу посмотрите.

О рейтинге Шария в Одессе я пока ничего сказать не могу. Посмотрим, что там покажут результаты голосования. А что касается того, что мы ничего не сделали для удержания этого избирателя, скажу следующее. Все они ждали быстрого продвижения к миру на Донбассе. А быстрого продвижения к миру на Донбассе, мы, честно скажу, не дать и не могли. С другой стороны, все наблюдают эти вояжи Медведчука и компании к Путину. Лично я выступаю за криминализацию несанкционированных политических контактов с лицами государства-агрессора. В Раде по инициативе фракции «Голос» зарегистрирован соответствующий проект закона (Ред.: 2612 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно запрета сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора»). Но он «благополучно» завис. Правда, лично я продолжаю настаивать, что это безобразие. Когда мы ведем там войну, а при этом украинские политики совершенно спокойно катаются в Москву, встречаются с президентом Путиным, решают вопросы об Украине, говорят о мифической вакцине? Нет. Не имеют права! Это государство, которое с нами воюет.

Да, после таких жестких решений, конечно, мы бы еще быстрее потеряли этого избирателя. Но ядро поддержки партии все равно сохраняется.

С.К.: Вы за год даже с идеологией определиться не смогли. То вы либертарианцы, потом центристы. Корниенко вообще говорил, что «партия должна быть секси». Полная каша в голове.

Ничего подобного. Достаточно посмотреть на те законы, которые мы принимали. И станет абсолютно понятно: кто мы. Безусловно, мы - либералы центристского толка.

Фото: facebook/Слуга народу

«Изначально было понятно, что начав подготовку к выборам летом 2020 года, мы не переиграем действующих мэров»

С.К.: Что вы будете делать после 25 числа, когда вас точно ожидает провал по всем ключевым городам и вы не возьмете ни одного облцентра?

Да, на западе, возможно, фракции «Слуги» будут в меньшем количестве. В центре — зайдёт больше людей. Но это никакой не проигрыш.

В целом, я с вами поспорю...

С.К.: Не тратьте время, это абсолютно очевидно. Спрашиваю, что делать будете?

Ничего не будем, спокойно к этому отнесемся. Я к этому отношусь спокойно. Изначально было совершенно понятно, что начав подготовку к выборам летом 2020 года, мы не переиграем действующих мэров. Тем более, что они за последние годы получили потрясающие возможности в условиях децентрализации. Поэтому независимые кандидаты не имеют никаких шансов, как и кандидаты от других партий тоже. Потому что наши кандидаты в мэры конкурируют с конкретными результатами даже не действующих глав городов или громад – они конкурируют с результатами успешной реформы. В этом смысле политической конкуренции здесь нет. А такая конкуренция на местном уровне появится, я думаю, уже в следующем политическом цикле.

А.С.: Недавно ваш коллега по партии Александр Качура заявил, что по итогам выборов в любом случае «Слуге народа» придётся объединяться с другими политическими силами в местных советах, в том числе, с ОПЗЖ. Правда, сразу же получил «по шапке», а пресс-служба попыталась опровергнуть это заявление. По вашим прогнозам, такие союзы на местах неизбежны? В интервью нам в Трускавце, вы заявляли, что ОПЗЖ — это табу. Сейчас реалии поменялись?

Я не считаю, что реалии поменялись. Полагаю, на местах будут складываться ситуативные союзы. Но не коалиции. Ведь коалиция создаётся только в парламенте. В местных советах этого нет. Хотя даже в парламенте, как известно, за наши законопроекты голосует и «ЕС», и «ОПЗЖ». А в некоторых случаях с нами голосует только «ЕС», а ОПЗЖ — не голосует. Или наоборот. Так что, конфигурации, которые сложатся в местных советах будут разные. Нужно понимать, что местные выборы — это не та история, когда ты можешь позволить себе быть популистом. Это ж тебе не парламентская трибуна, где можно нести политикантскую чепуху. Если в горсовете, в областном центре или городе поменьше провалишь голосование, и люди останутся без дороги, освещения или воды, то они сами тебя быстро найдут. Кто из депутатов на местном уровне рискнет на себя взять такую ответственность? Хочу посмотреть на этих самоубийц.

Фото: facebook/Слуга народу

«Вполне возможно, что на следующих выборах, когда бы они не состоялись, от «Слуги народа» пойдёт как минимум 2 силы»

А.С.: Никита, давайте поговорим об опросе 25 октября, который анонсировал президент. По вашим оценкам, озвученные пять вопросов — есть скрытая агитация Владимира Зеленского за «Слугу народа»?

Это большой опрос, но он ни к чему и никого не обязывает. Это не референдум, это не какая-то законодательная инициатива. Чисто социологическая, по сути, история. Не могу сказать, что я к этому совсем-совсем не имел никакого отношения. Признаюсь, имел, но только в самом начале обсуждения. Был разговор о том, как нам вернуть молодежь. Тогда я, в частности, настаивал: если мы этого хотим, то однозначно должны ввести в политический дискурс вопрос о легализации медицинского каннабиса. Кстати, я всегда выступал за легализацию. Был подготовлен законопроект – и даже не один. Но можно пойти другим путем, через социологию. Ведь это очень важный вопрос для нескольких миллионов людей, которые болеют. Есть ещё один огромный электоральный пласт – ещё несколько миллионов молодых людей, для которых настоящая дичь, когда это все криминализовано.

Да, есть также вопросы - например, по СЭЗ Донбасса - о чем мы не раз и достаточно жестко дискутировали внутри команды. Вопрос сложный, но мы на него давно хотели получить ответ. Поскольку необходимо развитие прифронтовых территорий. А специальные экономические условия обеспечат приход денег туда. По Будапештскому меморандуму вопрос сформулирован юридически корректно, хотя я боюсь, что избиратель с ним не разберется вообще. Не поймёт то, что имеется в виду и зачем это все спрашивать. Мы уже видели спекуляции, что это вопрос о ядерном оружии. Конечно, все кто при памяти, понимают, что речь об этом не идёт. Но это позволит ставить дополнительные вопросы нашим зарубежным партнерами по деэскалации войны на Донбассе.

…Безусловно, весь этот опрос - штука, как политтехнологическая, так и такая, что позволит повысить явку. Это не значит, что люди, которые ответят на эти вопросы, проголосуют за нас. Но явку повышать надо. Потому что низкая явка — это плохо для нашей партии. И не только для нашей партии, кстати. Низкая явка на руку только ОПЗЖ, в какой-то степени - «Батькивщине», старым партиям, чуть в меньшей степени для «ЕС».

Итак, с одной стороны опрос повысит явку, а с другой — вводит в дискурс ряд важных тем.

С.К.: Кто финансирует этот опрос?

Я пока не владею конкретной информацией.

Фото: Макс Требухов

С.К.: Сколько он может стоить приблизительно?

Не так уж и много. Цифра не такая большая. Подобный опрос по всей стране стоит где-то под 3 млн грн. Опрос, который будет проводиться волонтерскими силами, точно не будет дороже. Но важнее поговорить о дальнейший верификации собранных данных.

С.К.: И что с ними потом Президенту делать? Вносить в Раду, когда даже 226 голосов своих нет?

Президент хочет получить ответ от максимального количества людей. Это - сильный аргумент. И неважно, что у тебя в парламенте. Есть у тебя там большинство или нет, есть у тебя там коалиция или нет коалиции.

С.К.: Секундочку, у нас парламентско-президентская республика. Если у тебя нет в парламенте большинства, то затевать опрос – изначально авантюра.

Даже если будет новое большинство, коалиция или перевыборы, ответы на эти вопросы останутся. Это немаловажно.

И кто вам сказал, что нужно ограничиваться только этим парламентом? Важно начать вменяемую дискуссию по всем этим вопросам.

С.К.: Ну, да, снижение численности нардепов украинцы еще на референдуме 2000-го поддержали. И, что?

…Почему вы вдруг спохватились за 12 дней до выборов? Почему не раньше?

Мы это пытались сделать раньше. Внести изменения в постановление (Ред.: о выборах в части проведения опроса ЦИК).

С.К.: Вот именно. Пытались протянуть инициативу, чтобы проводить опрос за бюджетные деньги. Но суть не в этом. С партией «Слуга народа» уже все понятно, о ней можно забывать. Происходящее, однако, не может не отобразиться на реноме Президента. И он себя этим опросом, на самом деле, спасает. Не вас. Позитивы должны ассоциироваться с ним – прямой диалог с народом, вот это вот все.

Не все так плачевно. Хотя перспективы партии «Слуга народа», я бы сказал так, не туманны, они достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, когда бы они не состоялись, от «Слуги народа» пойдёт как минимум 2, а то и 3 силы. Одна из них будет непосредственно «Слуга народа», а две или как минимум одна — новая сила. Потому что в партии и сегодня есть центристская группа (очевидно, подразумеваются люди, ориентированные на спикера Дмитрия Разумкова,- С.К.). Она вполне реформаторская, но как бы с таким, чуть-чуть левым уклоном. Есть безусловные правоцентристы, к которым я и себя отношу.

С.К.: «Соросята», сторонники президента, группа Павлюка, правильно?

Группа Павлюка — это вообще отдельно, они не имеют отношения ни к левому центру, ни к правому центру. Да, есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на Президента. И тут как он им скажет, так они собственно и будут себя позиционировать. Скажет, что теперь мы социалисты, значит, будут социалистами. Скажет, что теперь снова либертарианцы, будут снова либертарианцами. Не имеет никакого значения.

Фото: Facebook/Слуга народа

«После выборов возможно «принуждение к коалиции» или роспуск Рады»

А.С.: В одном из последних интервью вы заявили, что процесс «фрагментации фракции» на группы усиливается в последнее время. После местных выборов такое «разложение» ускорится?

Хороший вопрос.

Думаю, что результат выборов не очень повлияет на эти процессы. Они объективно и так происходят. В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой «За будущее» Игоря Валерьевича (Ред.: Коломойского). Возможно, что и «Батькивщина» неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос. А согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой «За будущее»? Я вот не уверен. Потому что, если цель данной коалиции – защита конкретного гражданина от американской фемиды, Федерального бюро расследований США, то это точно не та политическая цель, которую я готов поддерживать. И я не один такой. Если подобное предложение таки «прилетит» в Раду, посмотрим вообще сколько человек во фракции это поддержит.

С.К.: Интересно. Вы сейчас говорите о новой коалиции практически как о свершившемся факте.

Я озвучиваю сценарии. На то я и политолог. Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича, это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 «штыков». Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция.

С.К.: После 25-го октября вам и так нужна будет коалиция. У вас сейчас еле-еле набирается 226 голосов. А после местных выборов у вас два сценария. Первый — благоприятный, когда люди будут формально оставаться в коалиции, но на самом деле будут голосовать так, как им хочется. Второй — совсем неблагоприятный, когда депутаты начнут выходить из фракции. Первыми - мажоритарщики, которые понимают, что на следующих парлментских им вообще ничего не светит. Они будут пытаться создать в парламенте как минимум две новые депутатские группы. И тут уже вопрос в том, удержите ли вы фракцию или будете вынуждены создавать коалицию.

Я же об этом и говорю. Если не «За будущее» и «Батькивщина», то «ЕС» и «Голос»? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента.

Фото: EPA/UPG

С.К.: Роспуск Рады — вероятный сценарий?

А почему нет? Если президент оказывается в ситуации, когда он понимает, что не может сделать выбор по определенным причинам, то что ему остается делать? Тогда роспуск.

С.К.: На каких конституционных основаниях?

Отставка правительства Дениса Шмигаля. Думаю, за это без проблем проголосуют все другие фракции, да и в нашей желающие снова «сесть на схемы» найдутся. Запуск 60-ти дней для формирования коалиции и нового Кабинета министров. Отсутствие правительства, дальше - роспуск (Ред.: ст.90 Конституции, часть 2).

А.С.: Депутатов в «Слуге народа» пытаются удержать зарплатами в конвертах от 5 тыс. долларов «рядовым» и до 30 тыс. — руководству?

Не было никаких конвертов.

С.К.: Хотите сказать, вы живете на депутатскую зарплату? Не смешите.

Посмотрите мою декларацию. У меня все в порядке. И я могу себе позволить спокойно жить.

А.С.: Как с коррупционными скандалами депутатов Александра Юрченко и Павла Халимона, которые обвинялись в требовании взяток за принятие законов и решение вопросов? Жесткой реакции партии так и не последовало. Как и не было реакции на скандал в Броварах, где депутат Николай Галушко заявил о продаже мест в списке на выборах. Александра Дубинского уличили в раскрутке темы «проститутки Майдана»… Список можно продолжать. В «Слуге» предпочитают «позицию страуса», голову в песок и «я в домике»?

Есть ещё такое на жаргоне: «надеть шапочки из фольги». Считаю, что все это, в том числе сказывается на потере рейтинга. То, что партия и фракция зачастую не может занять однозначную, четкую, понятную и конкретную позицию по тем или иным вопросам, — все это, безусловно, бьет по нашему рейтингу.

Фото: Макс Требухов

А.С.: Кстати, недавно тот же депутат Качура заявил о грядущей смене руководства фракции. Это как-то связано с тем, что фракция не занимает жесткую позицию по ключевым вопросам?

Смена руководства фракции, я думаю, скорее ознаменует новую коалицию. Уверен, что смена руководства может оказаться для фракции событием не менее чреватым тотальными последствиями, чем необходимость выбора конфигурации коалиции.

А.С.: То есть отставка Давида Арахамии вполне возможна?

В жизни все возможно, на то она и жизнь. Если будет решение, или Давид скажет: «Я устал, я ухожу». Тогда вопрос: что дальше будет с фракцией. Возглавлять фракцию, честно скажу, дело мягко говоря, не самое благодарное. Я часто вижу, когда он просто изводится, сильно переживает в некоторых ситуациях. В таком режиме просуществовать — это дорогого стоит. Не в смысле дорого стоит, а дорого обходится.

«Продажа мест в списке на Кировоградщине — ложь»

А.С.: Поговорим о местных выборах в Кировоградской области, где вы возглавляете партийную ячейку. В СМИ была информация о том, что вы получили 50 тыс. евро за формирование предвыборного списка. Как раз после скандального отстранения с поста главы ячейки депутата «Слуги народа» Александра Дануцы, произошедшее после его откровенного интервью LB.ua.

Все это ложь от начала до конца. Человек, который вам все это рассказывал, - лжец и мерзавец. Я готов это же повторить лично человеку в лицо. Дело вообще было не в вашем интервью. Александр Дануца на самом деле не приехал на совещание к президенту, где, в том числе, планировалось обсудить конфликтную ситуацию между нашими депутатами от этой области. Был приглашен, но не приехал. Потому что решил, что брифинг для местной прессы для него важнее в качестве будущего главы Кировоградской областной парторганизации. Это подтверждается, извините, пожалуйста, временем проведения брифинга журналистам и запланированным посещением президента. Вот это правда, а то, что вы мне сейчас рассказывали, это просто враньё. На встрече были я, Богдан Торохтий, Игорь Мурдий, Юрий Кузбит и Олег Тарасов (Ред.: депутаты «Слуга народа).

Фото: facebook/Слуга народу

С.К.: Это было совещание только по Кировограду?

Только по Кировограду. У меня есть скрин переписки с Дануцей. Есть скрин, где я сообщаю всем - президент приглашает нас на совещание, и на конкретное время. Пожалуйста, все приедьте и так далее. У меня есть все скрины. Но я в отличии от тех мерзавцев, которые вам это рассказывали, не хочу эту историю вот так продолжать. Выливать скрины. Но если надо, вам я эту переписку дам. Но я никого не хочу макать головой в дерьмо. Я не такой человек. А если кому-то очень хочется и дальше что-то там трепать по поводу того, что я взял какие-то деньги, то у меня тоже достаточно информации, о том, что происходило за моей спиной. На тех людей, которые мне на областной конференции устроили «цыганочку с выходом». Достаточно информации, чтобы эти люди никогда не отмылись.

А.С.: Никита, в СМИ также прошла информация о том, что вы, как глава ячейки, все-таки продали ¾ всех мест в списке по Кировоградской области местному олигарху и аграрию Сергею Тарасову.

Это тоже ложь. Продажи не было. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы провести избирательную кампанию, нужны деньги. Естественно, если ты занимаешься выборами, то и фандрайзингом. Это все абсолютно легально, все законно, все это проходит через партийные счета. И эти деньги надо где-то взять. Разумеется, ты идешь и ведешь разговоры, предлагаешь людям поддержать партийные списки, кандидатов. А это люди из бизнеса, кто-то из бюджетной сферы, учителя, преподаватели. И вот таким вот образом формируются список, кандидаты получают финансовую поддержку. Тарасов — это не какой-то там мелкий, а очень крупный украинский агробизнесмен. Один из фактических основателей Всеукраинской аграрной рады. Крупный бизнесмен и общественный деятель. Его сын — Олег Сергеевич Тарасов, - в нашем списке. И он такой же представитель Кировоградской области, как и все остальные народные депутаты нашей фракции. Поэтому, да, один из тех людей, с которым я контактировал, был, естественно, Сергей Дмитриевич Тарасов. У него давние связи, в том числе, с нашей политической силой. И в этом нет ничего удивительного и нового.

Там ведь в принципе выбор невелик – агрохолдинг Сергея Кузьменко, но он был заместителем главы ОГА Сергея Ларина при Януковиче, и главой ОГА при Порошенко. Хотя мы, кстати, решили не конкурировать с ним в кампании на мэра его родной Александрии. Или агрохолдинг Сергея Тарасова, который раньше в политике вообще не участвовал, но когда уже решил – то в 2019 году с самого начала поддерживал нас.

А на уровне ОТГ мы тоже, конечно же, заручились поддержкой предпринимателей местного масштаба. Иначе как ты выиграешь, если не учитываешь интересы тех, кто там работает?

А.С.: Тарасов выделял деньги на кампанию «Слуги» в области? И сколько?

Я сейчас не готов назвать точную сумму. Но определенная поддержка была, и, повторюсь, не только от него.

Фото: facebook/Слуга народу

А.С.: Никита, правда, что вы трудоустроили своего сына в избирательный штаб «Слуги народа» в области?

Нет, это ещё одна неправда. Никакого отношения мой сын не имел к фондам избирательного штаба.

Он собрал команду из киевской молодежи, из тех, кто имеет опыт реализации успешных креативных проектов. Они много раз приезжали, контактировали местными ребятами, и разработали несколько интересных проектов политического вовлечения молодежи. Мы их утвердили, забюджетировали, но, к сожалению, из всех них был реализован только один. И то не полностью. И это связано, в том числе, с тем, что мы не смогли ресурсно обеспечить все задуманное.

« Закон о медиа будет принят, но неизвестно когда»

А.С.: 70 представителей ключевых СМИ подписали обращение с просьбой отозвать скандальный законопроект о медиа. Согласно повестке Верховной Рады, вы планировали его рассмотреть до 2 октября. Но пандемия коронавируса внесла коррективы. Парламент не заседает в пленарном режиме под куполом. Когда законопроект может быть рассмотрен в зале?

После местных выборов. И прояснения вопроса с монобольшинством. Или с новой коалицией. Возможно, новая парламентская конфигурация будет рассматривать что-то подобное. Не знаю.

С.К.: Никогда вы не заставите СМИ «козырять» вам. Никогда. Кто попробует – быстро закончит. И, да, мои слова сбываются.

У вас такая точка зрения, у меня - другая. Может пройти несколько месяцев и журналисты выйдут с пикетами, требуя хоть что-то сделать с пророссийской пропагандой. И никто не поможет.

С.К.: С пророссийской пропагандой должна разбираться СБУ.

Нет. Потому что нет законных оснований.

Фото: facebook/Слуга народу

С.К.: Вы нам долго рассказывали, что Владимир Зеленский может инициировать общественную дискуссию, даже когда у него нет законных оснований. Тут - зеркальная ситуация. Инициируйте общественную дискуссию, призывайте людей не смотреть телеканалы Медведчука.

Была общественная дискуссия. Более того – ещё и международная. Большинство представителей СМИ с этим законопроектом согласились.

С.К.: Вы серьезно?!

Конечно, серьёзно.

С.К.: Я, Бутусов, Гордон и другие. Больше 70-ти ведущих журналистов, выступивших против? Мы — кто для вас? Каналы Медведчука?

Вы — да, против. Бутусов, например – тоже. Я с ним общался и он, с моей точки зрения, привел достаточно странный аргумент. Он почему-то считает, что этот закон позволит «гасить» как раз национально-патриотические СМИ, а вот антиукраинские СМИ будут себя чувствовать вольготно. Ну, это он так считает. Я не очень понимаю логику. Поэтому всегда прошу: предъявите мне, пожалуйста, конкретные контраргументы.

С.К.: Не надо, пожалуйста, цирк устраивать! Все мы, редактора и владельцы, ходили на заседания комитета – еще при Ткаченко. Наши юристы давали свои замечания. Где они?! Я отвечу: спущены в унитаз. А нас окрестили «каналами Медведчука». При том, что настоящие его каналы живут и здравствуют. Поздравляю! «Здобули!», - как говорится.

Кто вам сказал, что ваши поправки не учтены? Я по-прежнему готов обсуждать текст по тем позициям, с которыми мы, все-таки, не смогли согласиться при доработке закона на повторное первое чтение. Просто я не хочу больше говорить в таком духе «критики вообще». Дальше — конкретная статья и пункт.