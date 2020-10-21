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Кабмін оновив склад Наглядової ради "Укроборонпрому"

Відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду 21 жовтня.

Кабмін оновив склад Наглядової ради "Укроборонпрому"
Фото: Укроборонпром

Кабінет Міністрів України оновив склад Наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром”.

Відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду 21 жовтня, повідомляє пресслужба концерну.

Зазначається, що Кабмін припинив повноваження Олега Прохоренка, який у минулому займав посаду ТОП-менеджера ПАТ "Укргазвидобування", та призначив замість нього першого заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерія Іващенко. 

Повідомляється, що Валерій Іващенко у 2007–2009 роках обіймав посаду заступника Міністра оборони України, а з 2009 по 2010 роки виконував обов’язки Міністра оборони України. У серпні 2020 року був призначений першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Полковник запасу.

Наглядова рада "Укроборонпрому" складається з п’яти членів, три з яких призначаються Президентом України, а два – Кабміном

До повноважень Наглядової ради Концерну входить, зокрема, здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, більше 60 підприємств державного концерну "Укроборонпром" в процесі трансформації планують реорганізувати в дев'ять холдингових компаній.

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