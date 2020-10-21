Кабмін оновив склад Наглядової ради "Укроборонпрому"

Кабінет Міністрів України оновив склад Наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром”.

Відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду 21 жовтня, повідомляє пресслужба концерну.

Зазначається, що Кабмін припинив повноваження Олега Прохоренка, який у минулому займав посаду ТОП-менеджера ПАТ "Укргазвидобування", та призначив замість нього першого заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерія Іващенко.

Повідомляється, що Валерій Іващенко у 2007–2009 роках обіймав посаду заступника Міністра оборони України, а з 2009 по 2010 роки виконував обов’язки Міністра оборони України. У серпні 2020 року був призначений першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Полковник запасу.

Наглядова рада "Укроборонпрому" складається з п’яти членів, три з яких призначаються Президентом України, а два – Кабміном

До повноважень Наглядової ради Концерну входить, зокрема, здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, більше 60 підприємств державного концерну "Укроборонпром" в процесі трансформації планують реорганізувати в дев'ять холдингових компаній.